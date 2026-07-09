Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο, είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο, είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο
Με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα, δήλωσε η ηθοποιός για τον συνάδελφο και πρώην σύντροφό της
Αναφερόμενη στην ενασχολήσή της με τη σκηνοθεσία, η Σμαράγδα Καρύδη ανέδειξε τη καθοριστική συμβολή του Θοδωρή Αθερίδη. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, ο συνάδελφος και πρώην σύντροφός της την παρακίνησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δίπλα του μάλιστα, τόνισε, έπαψε να φοβάται όπως πριν.
Σε συνέντευξή της στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;», η Σμαράγδα Καρύδη σημείωσε πως ο Θοδωρής Καρύδης με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο την ώθησε να δραστηριοποιηθεί και ως σκηνοθέτρια. «Ο Θοδωρής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που με έσπρωξε προς τα εκεί (σ.σ. τη σκηνοθεσία). Μου έλεγε “παιδί μου πρέπει να το κάνεις”. Ο Θοδωρής μου έδινε χώρο στην άποψη γιατί δεν είναι χαζός. Όπως όλοι οι καλοί σκηνοθέτες πρέπει να πάρουν από τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες τους τη γνώμη και να κρατήσουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να τους ακούνε», είπε χαρακτηριστικά.
Το γεγονός ότι ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ήταν για εκείνη ατρόμητος, την ωφέλησε, αφού στο πλευρό του άρχισε να φοβάται λιγότερο. «Ο Θοδωρής ήταν αυτός που με έσπρωξε και με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:40
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή της στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;», η Σμαράγδα Καρύδη σημείωσε πως ο Θοδωρής Καρύδης με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο την ώθησε να δραστηριοποιηθεί και ως σκηνοθέτρια. «Ο Θοδωρής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που με έσπρωξε προς τα εκεί (σ.σ. τη σκηνοθεσία). Μου έλεγε “παιδί μου πρέπει να το κάνεις”. Ο Θοδωρής μου έδινε χώρο στην άποψη γιατί δεν είναι χαζός. Όπως όλοι οι καλοί σκηνοθέτες πρέπει να πάρουν από τους ηθοποιούς και τους συνεργάτες τους τη γνώμη και να κρατήσουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να τους ακούνε», είπε χαρακτηριστικά.
Το γεγονός ότι ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας ήταν για εκείνη ατρόμητος, την ωφέλησε, αφού στο πλευρό του άρχισε να φοβάται λιγότερο. «Ο Θοδωρής ήταν αυτός που με έσπρωξε και με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:40
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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