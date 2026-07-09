Ματ Ντέιμον: Η θετή του κόρη ακολουθεί τα βήματα του στον κινηματογράφο, έχει εργαστεί ήδη σε 12 ταινίες πίσω από τις κάμερες
Ματ Ντέιμον: Η θετή του κόρη ακολουθεί τα βήματα του στον κινηματογράφο, έχει εργαστεί ήδη σε 12 ταινίες πίσω από τις κάμερες
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σεναριογράφος ανέφερε ότι η Αλέξια Μπαρόσο έχει δουλέψει και σε φιλμ στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει εκείνος
Τα βήματα του Ματ Ντέιμον στην κινηματογραφική βιομηχανία ακολουθεί η θετή κόρη του.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κόρη του, Αλέξια Μπαρόσο, εργάζεται ως κινηματογραφίστρια και ότι έχει ήδη δουλέψει σε 12 ταινίες, αρκετές από τις οποίες ήταν δικές του. Ανέφερε επίσης ότι οι τρεις μικρότερες κόρες του φαίνεται πως μοιράζονται το ίδιο πάθος που έχει και ο ίδιος για το σενάριο και τη δημιουργία ταινιών.
Η Αλέξια είναι κόρη της συζύγου του, Λουσιάνα Μπαρόσο Ντέιμον και του πρώην συζύγου της, του επιχειρηματία Αρμπέλο Μπαρόσο. Ο Ντέιμον την παντρεύτηκε το 2005 και αργότερα υιοθέτησε την κόρη της, Αλέξια. Το ζευγάρι απέκτησε στη συνέχεια τρεις κόρες, την Ιζαμπέλα, την Τζία και τη Στέλλα.
Στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για την «Οδύσσεια», ο Ντέιμον μίλησε για τα ενδιαφέροντα των παιδιών του και για την πιθανότητα να υπάρξει στο μέλλον μια οικογενειακή συνέχεια στον χώρο του κινηματογράφου. «Έχει κάνει περίπου 12 ταινίες», είπε για την έως τώρα εμπειρία της Αλέξια στα κινηματογραφικά πλατό, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο E! News που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.
Συνεχίζοντας τόνισε ότι η Αλέξια, που αποφοίτησε από το The New School στη Νέα Υόρκη, έχει «εργαστεί στην ομάδα κάμερας σε όλο τον κόσμο». Ο Ντέιμον εξήγησε ότι η Αλέξια συνέβαλε ακόμη και στο τμήμα κάμερας σε ορισμένες παλαιότερες ταινίες του, μεταξύ των οποίων το The Last Duel το 2021 και το The Instigators το 2024.
Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά του, σημείωσε ότι ίσως και εκείνα ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στον κινηματογράφο. «Οι άλλες τρεις μπορεί επίσης», είπε ο Ντέιμον, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη πηγαίνουν σχολείο ή σπουδάζουν. «Έχω μία που είναι τώρα στο NYU και είναι φανταστική συγγραφέας, οπότε θα μπορούσα να τη δω να ακολουθεί τα βήματά μου στο σενάριο», είπε για την κόρη του, Ιζαμπέλα. «Και έχουμε δύο που είναι ακόμη στο λύκειο, οπότε θα δούμε», συμπλήρωσε.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κόρη του, Αλέξια Μπαρόσο, εργάζεται ως κινηματογραφίστρια και ότι έχει ήδη δουλέψει σε 12 ταινίες, αρκετές από τις οποίες ήταν δικές του. Ανέφερε επίσης ότι οι τρεις μικρότερες κόρες του φαίνεται πως μοιράζονται το ίδιο πάθος που έχει και ο ίδιος για το σενάριο και τη δημιουργία ταινιών.
Η Αλέξια είναι κόρη της συζύγου του, Λουσιάνα Μπαρόσο Ντέιμον και του πρώην συζύγου της, του επιχειρηματία Αρμπέλο Μπαρόσο. Ο Ντέιμον την παντρεύτηκε το 2005 και αργότερα υιοθέτησε την κόρη της, Αλέξια. Το ζευγάρι απέκτησε στη συνέχεια τρεις κόρες, την Ιζαμπέλα, την Τζία και τη Στέλλα.
Στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για την «Οδύσσεια», ο Ντέιμον μίλησε για τα ενδιαφέροντα των παιδιών του και για την πιθανότητα να υπάρξει στο μέλλον μια οικογενειακή συνέχεια στον χώρο του κινηματογράφου. «Έχει κάνει περίπου 12 ταινίες», είπε για την έως τώρα εμπειρία της Αλέξια στα κινηματογραφικά πλατό, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο E! News που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.
Matt Damon's daughter Alexia, 27, is following in her famous father's footsteps as acting icon reveals her Hollywood career https://t.co/AckUnoqhvW— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 9, 2026
Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά του, σημείωσε ότι ίσως και εκείνα ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στον κινηματογράφο. «Οι άλλες τρεις μπορεί επίσης», είπε ο Ντέιμον, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη πηγαίνουν σχολείο ή σπουδάζουν. «Έχω μία που είναι τώρα στο NYU και είναι φανταστική συγγραφέας, οπότε θα μπορούσα να τη δω να ακολουθεί τα βήματά μου στο σενάριο», είπε για την κόρη του, Ιζαμπέλα. «Και έχουμε δύο που είναι ακόμη στο λύκειο, οπότε θα δούμε», συμπλήρωσε.
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