Δείτε βίντεο: Ο πιλότος μόλις βγαίνει από το φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο και δίνει οδηγίες για την κατάσβεση





Ο χειριστής όχι μόνο πρόλαβε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για την περιοχή, αλλά κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στη συνέχεια το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες και ο πιλότος όχι μόνο κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αλλά σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται καθαρά ότι αντί να τρέξει, σταματά και δίνει... οδηγίες για την κατάσβεση του αεροσκάφους.



Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης:



Με άψογο επαγγελματισμό λειτούργησε ο πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο , έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.Ο χειριστής όχι μόνο πρόλαβε να, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για την περιοχή, αλλά κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στη συνέχεια το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες και ο πιλότος όχι μόνο κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αλλά σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται καθαρά ότι αντί να τρέξει, σταματά και δίνει... οδηγίες για την κατάσβεση του αεροσκάφους.



Η αντίδρασή του κρίνεται υποδειγματική σύμφωνα με πηγές από την Πολεμική Αεροπορία καθώς ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας για να τον συγχαρεί.



Δείτε φωτογραφία:





Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε



Ο πιλότος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.



Σημειώνεται ότι ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστός έως τις 19:00 προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.









Στις 18:30 έφτασε στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.

Το μαχητικό της

είχε απογειωθεί από την

στον

και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε

στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

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Το θέμα σχολιάστηκε στα εγχώρια social media αλλά και εκτός Ελλάδος με τα σχετικά οπτικά ντοκουμέντα«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»