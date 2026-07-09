Δείτε βίντεο: Ο πιλότος μόλις βγαίνει από το φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο και δίνει οδηγίες για την κατάσβεση
Με άψογο επαγγελματισμό λειτούργησε ο πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε
Ο χειριστής όχι μόνο πρόλαβε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για την περιοχή, αλλά κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στη συνέχεια το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες και ο πιλότος όχι μόνο κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αλλά σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται καθαρά ότι αντί να τρέξει, σταματά και δίνει... οδηγίες για την κατάσβεση του αεροσκάφους.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της κατάσβεσης:
Η αντίδρασή του κρίνεται υποδειγματική σύμφωνα με πηγές από την Πολεμική Αεροπορία καθώς ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας για να τον συγχαρεί.
Δείτε φωτογραφία:
Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε
Ο πιλότος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που ο πιλότος προσγειώνει το μαχητικό αεροσκάφος που έχει εμφανίσει βλάβη, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.
Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj— Red Nik (@nik_red) July 9, 2026
Το θέμα σχολιάστηκε στα εγχώρια social media αλλά και εκτός Ελλάδος με τα σχετικά οπτικά ντοκουμέντα
A Hellenic Air Force F-16 belonging to the 116th Combat Wing collapsed its landing gear while making an emergency landing at Greek island of Zakynthos— FL360aero (@fl360aero) July 9, 2026
Following a suspected landing gear malfunction.
The pilot is safe, and authorities are assessing the aircraft for damage.… pic.twitter.com/F5l1P7Jbh7
Footage showing the aftermath of a Greek Air Force F-16 that made an emergency landing and caught fire. https://t.co/4o4rHvzdgW pic.twitter.com/O7JLKFn2yg— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
Footage showing the aftermath of a Greek Air Force F-16 that made an emergency landing and caught fire. https://t.co/4o4rHvzdgW pic.twitter.com/O7JLKFn2yg— Clash Report (@clashreport) July 9, 2026
Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει κάποιος πόσους τόνους αρχ@@δια έχει ο πιλότος της ΠΑ για να κάνει αυτό που έκανε, όχι μόνο προσγείωσε το αεροσκάφος χωρίς σύστημα πέδησης, αλλά κατάφερε να μην πάθει ουσιαστικά μεγάλες ζημιές και παράλληλα να μην καταστραφεί ο αεροδιάδρομος.… pic.twitter.com/FFSBq2uocO— Slouka Mpliat (@SMpliat) July 9, 2026
Στις 18:30 έφτασε στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.
Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.
Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:
«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.
Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»
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