H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους
H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους
Η ηθοποιός και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκαν στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι
Με την Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της που συνάντησε από κοντά τη διάσημη τραγουδίστρια.
Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27. Η Λοπεζ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά, εντυπωσιάζοντας με την ενδυματολογική της επιλογή.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία selfie που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπεζ, με τις δύο να κοιτούν την κάμερα χαμογελαστές. «Τσιμπήστε με» έγραψε η ηθοποιός για τη κοινή φωτογραφία τους στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ήταν ο σύζυγος της Σίλιας Κριθαριώτη Νικόλαος Π. Τσάκος μαζί με τις δίδυμες κόρες τους Ελισάβετ και Ειρήνη, η Μιράντα Πατέρα, ο Χρύσανθος Πανάς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο στυλίστας της Fancy James, η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα και ο Γιώργος Ντάβλας.
Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27. Η Λοπεζ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά, εντυπωσιάζοντας με την ενδυματολογική της επιλογή.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία selfie που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπεζ, με τις δύο να κοιτούν την κάμερα χαμογελαστές. «Τσιμπήστε με» έγραψε η ηθοποιός για τη κοινή φωτογραφία τους στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ήταν ο σύζυγος της Σίλιας Κριθαριώτη Νικόλαος Π. Τσάκος μαζί με τις δίδυμες κόρες τους Ελισάβετ και Ειρήνη, η Μιράντα Πατέρα, ο Χρύσανθος Πανάς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο στυλίστας της Fancy James, η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα και ο Γιώργος Ντάβλας.
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