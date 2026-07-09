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H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους
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Αθηνά Οικονομάκου Τζένιφερ Λόπεζ Σίλια Κριθαριώτη Παρίσι

H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους

Η ηθοποιός και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκαν στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι

H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους
Ιωάννα Μαρίνου
64 ΣΧΟΛΙΑ
Με την Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της που συνάντησε από κοντά τη διάσημη τραγουδίστρια.

Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27. Η Λοπεζ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά, εντυπωσιάζοντας με την ενδυματολογική της επιλογή.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία selfie που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπεζ, με τις δύο να κοιτούν την κάμερα χαμογελαστές. «Τσιμπήστε με» έγραψε η ηθοποιός για τη κοινή φωτογραφία τους στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της

H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους


Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ήταν ο σύζυγος της Σίλιας Κριθαριώτη Νικόλαος Π. Τσάκος μαζί με τις δίδυμες κόρες τους Ελισάβετ και Ειρήνη, η Μιράντα Πατέρα, ο Χρύσανθος Πανάς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο στυλίστας της Fancy James, η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα και ο Γιώργος Ντάβλας.


Κλείσιμο
H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ: Τσιμπήστε με, γράφει για τη συνάντησή τους
Ιωάννα Μαρίνου
64 ΣΧΟΛΙΑ

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