Ο Yungblud ακύρωσε εμφάνισή του λίγες μέρες μετά τα δάκρυά του στη σκηνή: «Αντιμετωπίζω κατάματα όσα συμβαίνουν για το καλό μου»

Την εμφάνισή του σε φεστιβάλ στον Καναδά ακύρωσε ο Yungblud
, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική του υγεία. Ο 28χρονος τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο Cowboys Music Festival στο Κάλγκαρι, την Κυριακή 12 Ιουλίου, λίγες μόλις μέρες αφότου ξέσπασε σε κλάματα επί σκηνής.
Στη δήλωσή του ανέφερε: «Σε όλη την οικογένειά μου στον Καναδά, ζητώ συγγνώμη που δεν θα είμαι μαζί σας αυτό το Σαββατοκύριακο — αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια φάση όπου δουλεύω με τον εαυτό μου και παίρνω λίγο χρόνο μακριά, στο σπίτι μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το παίρνω αυτό πάρα πολύ σοβαρά και αντιμετωπίζω κατάματα όσα συμβαίνουν, για το καλό μου μακροπρόθεσμα. Δεν θα θεωρήσω ποτέ τίποτα από όλα αυτά δεδομένο και θα σας δω όλους σύντομα. Σας αγαπώ όλους».
Ο Yungblud ξέσπασε επί σκηνής κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο Bludfest στην Τσεχία, διακόπτοντας τη συναυλία για να πει στους θαυμαστές του ότι παλεύει με έντονη συναισθηματική αποσύνδεση και πόνο. Εξομολογήθηκε επίσης ότι το να βλέπει τα πρόσωπα των θαυμαστών του είναι ένα από τα λίγα πράγματα που τον κάνουν να αισθάνεται ασφαλής απέναντι στον έξω κόσμο.
Στο κοινό στο Park 360 είχε πει: «Τελευταία νιώθω τόσο αποκομμένος από τα πάντα. Προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα. Έχω νιώσει πολύ πόνο και για πολύ καιρό δεν ξέρω γιατί. Κάθε φορά που βρίσκω τα πρόσωπά σας, κάθε φορά που βρίσκω τα μάτια σας, κάθε φορά που σας κοιτάζω, ξέρω ότι ανήκω κάπου. Και το να νιώθω ασφαλής από τον έξω κόσμο είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά».
Στη συνέχεια, ο Yungblud υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι θα σταθεί δίπλα τους στις δικές τους δύσκολες στιγμές. «Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι για την οικογένειά σας. Αν ποτέ φοβηθείτε, αν ποτέ τρομάξετε, αν ποτέ απειληθείτε, θα είμαστε εκεί. Εγώ θα είμαι εκεί για εσάς, γα...ο»
, είχε τονίσει.
Μετά τη συναυλία, μοιράστηκε στο Instagram το στιγμιότυπο της συναισθηματικής του κατάρρευσης στη μέση της εμφάνισης, συνοδεύοντάς το με ένα εκτενές κείμενο στο οποίο εξηγούσε γιατί αποφάσισε να το δημοσιεύσει. «Προειδοποίηση. Ακολουθεί αλήθεια. Παρακαλώ διαβάστε ολόκληρη τη λεζάντα. Ειλικρινά, σκεφτόμουν αν πρέπει ή όχι να ανεβάσω αυτό το βίντεο, γιατί δεν θέλω να φανεί ανειλικρινές, σαν να το κάνω για κάποιον λόγο, για κλικ ή για προσωπικό όφελος. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό συνέβη και είναι αληθινό, οπότε σκέφτηκα: δεν γα...αι».
@yungblud
Warning. Truth incoming. Please read the full caption. Honestly, I’ve been debating whether or not I should post this clip because I don’t want it to feel disingenuous like I’m doing it for a reason like clicks or personal game but at the end of the day this is what happened and it’s genuine so I thought fuck it. To be truthful. Recently, I’ve been really struggling and this moment is a byproduct of my body releasing the wave of emotion that has hit me in the past year that I’ve been unable to process. I’m not gonna lie to you when I got off this stage I felt elated but 20 minutes later when I was in the shower on my own I had a breakdown. Being an artist in this day and age is so strange because everything moves so quickly. You never get to sit in what happens for more than a couple hours therefore you fail to navigate or process anything you feel both good or bad at all. In the past 10 years I’ve been on a million different journeys tried a million different sounds trying to figure out who I am or what I can mean to the world everyday whilst the world shouts back. The amount of hate and disbelief around me from strangers on the Internet or bitter musicians really weighs on my heart as all I’ve been trying to do for the past 10 years is spread love, build something I believe in and unify people in a safe space. I should really say nothing about this because it would makes me seem cooler and like it isn’t affecting me but deep down but I don’t think that’s who I am or why we all connect to each other. I read an article the yesterday morning that felt validating to me. It’s strange because the press don’t usually like to compliment me. Writers and influencers get more clicks out of negativity around me. I don’t complain about it because I think that’s just the space that I take up for them, that’s the kind of artist I am and that’s the way of the world. (Continued in the comments…) ♬ original sound - yungblud
Στη συνέχεια, τόνισε ότι περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο, εξηγώντας πως η συναισθηματική του κατάρρευση στη σκηνή ήταν η αντίδραση του σώματός του σε όσα είχε συσσωρεύσει μέσα του τον τελευταίο χρόνο χωρίς να καταφέρει να τα επεξεργαστεί. «Για να είμαι ειλικρινής, τελευταία δυσκολεύομαι πραγματικά πολύ και αυτή η στιγμή είναι αποτέλεσμα του ότι το σώμα μου απελευθέρωσε το κύμα συναισθημάτων που με έχει χτυπήσει τον τελευταίο χρόνο και που δεν είχα καταφέρει να επεξεργαστώ. Δεν θα σας πω ψέματα: όταν κατέβηκα από τη σκηνή ένιωσα ευφορία, αλλά 20 λεπτά αργότερα, όταν ήμουν μόνος μου στο ντους, κατέρρευσα»
, είχε σημειώσει.
Για εκείνον, το να είναι κάποιος καλλιτέχνης σήμερα συνεπάγεται πολλές δυσκολίες. «Το να είσαι καλλιτέχνης στη σημερινή εποχή είναι τόσο παράξενο, γιατί όλα κινούνται τόσο γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις ποτέ να σταθείς σε αυτό που συμβαίνει για περισσότερο από μερικές ώρες, κι έτσι αδυνατείς να διαχειριστείς ή να επεξεργαστείς οτιδήποτε νιώθεις, είτε καλό είτε κακό. Τα τελευταία 10 χρόνια έχω περάσει από ένα εκατομμύριο διαφορετικές διαδρομές, έχω δοκιμάσει ένα εκατομμύριο διαφορετικούς ήχους, προσπαθώντας κάθε μέρα να καταλάβω ποιος είμαι ή τι μπορώ να σημαίνω για τον κόσμο, ενώ ο κόσμος φωνάζει πίσω»
, είχε συμπληρώσει.
Κλείνοντας, εκυμστηρεύτηκε ότι το μίσος και η αμφισβήτηση που δέχεται, τόσο από αγνώστους στο διαδίκτυο όσο και από ανθρώπους της μουσικής, τον έχουν βαρύνει ψυχικά: «Το μίσος και η δυσπιστία που δέχομαι από αγνώστους στο διαδίκτυο ή από πικραμένους μουσικούς βαραίνουν πραγματικά την καρδιά μου, γιατί το μόνο που προσπαθώ να κάνω τα τελευταία 10 χρόνια είναι να διαδίδω αγάπη, να χτίζω κάτι στο οποίο πιστεύω και να ενώνω τους ανθρώπους σε έναν ασφαλή χώρο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα γι’ αυτό, γιατί έτσι θα έδειχνα πιο cool και σαν να μη με επηρεάζει, αλλά βαθιά μέσα μου δεν νομίζω ότι αυτό είμαι εγώ ή ο λόγος για τον οποίο συνδεόμαστε όλοι μεταξύ μας».