«Το Σόι σου»: Το στιγμιότυπο από το τελευταίο γύρισμα για την έκτη σεζόν της σειράς
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Βάσω Λασκαράκη Το Σόι σου

«Το Σόι σου»: Το στιγμιότυπο από το τελευταίο γύρισμα για την έκτη σεζόν της σειράς

Τη φωτογραφία δημοσίευσε η Βάσω Λασκαράκη λίγες ώρες πριν το φινάλε

«Το Σόι σου»: Το στιγμιότυπο από το τελευταίο γύρισμα για την έκτη σεζόν της σειράς
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Λίγες ώρες πριν το φινάλε για την έκτη σεζόν της σειράς «Το Σόι σου», η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο από το τελευταίο γύρισμα, ανανεώνοντας παράλληλα το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβριο.

Οι ηθοποιοί αλλά και οι υπόλοιποι συντελεστές του σίριαλ φωτογραφίζονται χαμογελαστοί στο σαλόνι της Λυδίας Χαμπέα και του Σάββα Τριανταφύλλου, τους οποίους υποδύονται η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελήτης Ηλίας. «Τελευταίο γύρισμα έκτης σεζόν. Το Σόι σου. Η καθιερωμένη φωτό. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη», έγραψε η ηθοποιός στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό Instagram.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

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