Ναόμι Γουότς στον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ: Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο
GALA
Ναόμι Γουότς Σύζυγος Γενέθλια Μπίλι Κράνταπ

Ναόμι Γουότς στον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ: Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο

Η ηθοποιός ευχήθηκε για τα γενέθλια του αγαπημένου της με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ναόμι Γουότς στον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ: Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία τρυφερή εξομολόγηση έκανε η Ναόμι Γουότς για τον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ, με αφορμή τα γενέθλιά του, δηλώνοντας πως δεν θα μπορούσε να τον αγαπά περισσότερο.

Ο ηθοποιός έκλεισε τα 58 και η ίδια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια ανεβάζοντας μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία φαίνεται πως απολάμβαναν το κρασί τους κάνοντας βόλτα σε ποτάμι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναόμι Γουότς έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα γενέθλια, αγαπητέ μου σύζυγε. Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο».

Δείτε τη φωτογραφία


Οι δύο ηθοποιοί είναι σε σχέση από το 2017 και παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 2023, ενώ τον Ιούνιο του 2024 παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μία ιδιωτική τελετή με λίγους καλεσμένους.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης