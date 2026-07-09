Ναόμι Γουότς στον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ: Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο
Ναόμι Γουότς στον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ: Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο
Η ηθοποιός ευχήθηκε για τα γενέθλια του αγαπημένου της με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Μία τρυφερή εξομολόγηση έκανε η Ναόμι Γουότς για τον σύζυγό της Μπίλι Κράνταπ, με αφορμή τα γενέθλιά του, δηλώνοντας πως δεν θα μπορούσε να τον αγαπά περισσότερο.
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 58 και η ίδια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια ανεβάζοντας μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία φαίνεται πως απολάμβαναν το κρασί τους κάνοντας βόλτα σε ποτάμι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναόμι Γουότς έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα γενέθλια, αγαπητέ μου σύζυγε. Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο».
Δείτε τη φωτογραφία
Οι δύο ηθοποιοί είναι σε σχέση από το 2017 και παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 2023, ενώ τον Ιούνιο του 2024 παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μία ιδιωτική τελετή με λίγους καλεσμένους.
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 58 και η ίδια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια ανεβάζοντας μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία φαίνεται πως απολάμβαναν το κρασί τους κάνοντας βόλτα σε ποτάμι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναόμι Γουότς έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα γενέθλια, αγαπητέ μου σύζυγε. Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερο».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δύο ηθοποιοί είναι σε σχέση από το 2017 και παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 2023, ενώ τον Ιούνιο του 2024 παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μία ιδιωτική τελετή με λίγους καλεσμένους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα