Μπόνι Τάιλερ: Η φωνή της ραγισμένης ψυχής και η άγνωστη ιστορία του «Total Eclipse of the Heart»

Η Μπόνι Τάιλερ το 2022 στο Ηρώδειο

Ο δημιουργός του,, είχε ξεκινήσει να το γράφει στα φοιτητικά του χρόνια, την εποχή που έφτιαχνε ένα μιούζικαλ για βρυκόλακες, εμπνευσμένο από το «Νοσφεράτου». Εξ ου και ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Vampires in Love». Το κομμάτι έμενε για χρόνια στο συρτάρι μέχρι να συναντήσει την ιδανική, όπως αποδείχτηκε, ερμηνεύτριά του -μια συνάντηση, η οποία ήταν καρμική.Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’80 και η Μπόνι Τάιλερ, νιώθοντας την επιθυμία να ακολουθήσει πιο ροκ μουσικούς δρόμους πίεσε τους ανθρώπους της δισκογραφικής της εταιρείας να μεσολαβήσουν ώστε να αναλάβει την παραγωγή του νέου της άλμπουμ της ο Τζιν Στάινμαν, τον οποίο θαύμαζε πολύ κυρίως χάρη στην συνεργασία του με τον σπουδαίο Meat Loaf.Η ίδια είχε διηγηθεί σχετικά σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Μόλις είχα υπογράψει στη Sony και ήθελα να πάω από την κάντρι ροκ στη ροκ. Είχα δει τον Meat Loaf στο Old Grey Whistle Test του BBC να ερμηνεύει το «Bat Out of Hell«, οπότε είπα στον Muff Winwood της Sony ότι ήθελα να δουλέψω με τον Τζιμ Στάινμαν, ο οποίος έγραφε μουσική για τον Meat Loaf και έκανε την παραγωγή. Εκείνος με κοίταξε σαν να ήμουν τρελή και μου είπε ότι ο Τζιμ δεν θα το έκανε ποτέ. Κι εγώ τού απάντησε πως θέλω απλώς να του το ζητήσει».Ο ακριβοθώρητος Στάινμαν άκουσε αρχικά με επιφύλαξη την παράκληση της νεαρής ερμηνεύτριας, η μοναδικότητα της φωνής της όμως, αυτό το πρωτόγονο και αυθεντικό μείγμα δυναμισμού και εύθραυστης ευαισθησίας, τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι».Λίγες εβδομάδες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας της συνεργασίας τους ο Στάιμαν κάλεσε την Μπόνι Τάιλερ στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη και εκεί άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι που έμελλε να σημαδέψει ανεξίτηλα την καριέρα της: «Τρεις εβδομάδες αργότερα μας κάλεσε ξανά στο σπίτι του. Έπαιζε πιάνο, ενώ ο Rory Dodd μου τραγουδούσε το Total Eclipse of the Heart. Κατάλαβα αμέσως πόσο απίστευτο τραγούδι ήταν. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το έδινε σε μένα. Το ηχογραφήσαμε στο Power Station στη Νέα Υόρκη. Στον Τζιμ άρεσε να βάζει ένα βασικό ρυθμικό κομμάτι, να κάνει εννέα λήψεις του τραγουδιού, να διαλέγει την καλύτερη και μετά να τα βάζει όλα μαζί, όπως συνήθιζε ο Phil Spector. Μου έδωσε μια κασέτα για να την ακούσω στο ξενοδοχείο μου και προτιμήσαμε και οι δύο τη δεύτερη λήψη. Μου είπε ότι είχε αρχίσει να γράφει το τραγούδι για μια μελλοντική μουσική εκδοχή του «Νοσφεράτου», πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν το είχε τελειώσει ποτέ. Την εποχή που ηχογραφούσαμε, ο Meat Loaf είχε χάσει τη φωνή του, και μετά την επιτυχία του «Total Eclipse of the Heart» έλεγε: “Αυτό το τραγούδι έπρεπε να ήταν δικό μου!» θυμόταν η ερμηνεύτρια, προσθέτοντας με νόημα: «Το τραγούδησα με την καρδιά μου και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το ερμηνεύω».Την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι η Μπόνι Τάιλερ, παρότι το λάτρεψε, πίστευε ότι κανένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν θα το έπαιξε εξαιτίας της πολύ μεγάλης διάρκειάς του. Η 4λεπτη ραδιοφωνική εκδοχή του όμως μάγεψε τα πλήθη με το που βγήκε στον αέρα και το κομμάτι σκαρφάλωσε, σχεδόν αμέσως, στην κορυφή όχι μόνον των βρετανικών αλλά και των αμερικανικών τσαρτ.Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία…Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983 με το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night», συνεχίζει μέχρι σήμερα, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά, να παίζεται δυνατά και να τραγουδιέται με πάθος υπενθυμίζοντας πως ότι πραγματικά αξίζει και είναι φτιαγμένο από υλικά ψυχής μπορεί να νικήσει το χρόνο.Τον Ιούνιο του 2022 η Μπόνι Τάιλερ εμφανίστηκε στο, στη σκιά της Ακρόπολης, συμμετέχοντας στη μεγάλη συναυλία του διάσημου Αμερικανού συνθέτη και παραγωγού Ντέσμοντ Τσάιλντ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ντυμένη στα μαύρα, σαν μια διαχρονική ροκ φιγούρα, ερμήνευσε τρία κομμάτια. Ο χρόνος είχε αναμφισβήτητα αφήσει τα σημάδια του πάνω στη φωνή της. Έμοιαζε όμως και αυτό σαν κομμάτι της αυθεντικότητάς της, ήταν ένα «σπάσιμο» γοητευτικό που κουβαλούσε μνήμες και εμπειρίες.