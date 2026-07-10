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Στον εισαγγελέα σήμερα ο 74χρονος που έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο, «θα είχαν καεί 36 άνθρωποι» λέει ο Γεωργιάδης
Στον εισαγγελέα σήμερα ο 74χρονος που έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο, «θα είχαν καεί 36 άνθρωποι» λέει ο Γεωργιάδης
«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πήρε τον αναπτήρα του έβαλε φωτιά, άπλωσε και ένα σεντόνι για να πάρει έκταση και δεν ξύπνησε ούτε καν τον διπλανό του» επισήμανε ο υπουργός Υγείας
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 74χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε επίτηδες τη φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης στο δωμάτιο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλειου.
«Θα είχαν καεί 36 άνθρωποι, μιλάμε για μια πυρκαγιά που θα έκαιγε 36 ανθρώπους σαν τα ποντίκια» είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα πως «από ό,τι έμαθα από ασθενείς και εργαζομένους στο νοσοκομείο, ο άνδρας αυτός έβριζε το ΕΣΥ, τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη».
«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πήρε τον αναπτήρα του έβαλε φωτιά, άπλωσε και ένα σεντόνι για να πάρει έκταση και δεν ξύπνησε ούτε καν τον διπλανό του» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.
Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε αρχικά πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό, στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.
«Θα είχαν καεί 36 άνθρωποι, μιλάμε για μια πυρκαγιά που θα έκαιγε 36 ανθρώπους σαν τα ποντίκια» είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα πως «από ό,τι έμαθα από ασθενείς και εργαζομένους στο νοσοκομείο, ο άνδρας αυτός έβριζε το ΕΣΥ, τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη».
«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πήρε τον αναπτήρα του έβαλε φωτιά, άπλωσε και ένα σεντόνι για να πάρει έκταση και δεν ξύπνησε ούτε καν τον διπλανό του» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.
Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε αρχικά πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό, στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.
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