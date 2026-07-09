Όταν η Μπόνι Τάιλερ πήγε να δει την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, φωτογραφία
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Άντζελα Δημητρίου Μπόνι Τάιλερ

Όταν η Μπόνι Τάιλερ πήγε να δει την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, φωτογραφία

Μόλις έγινε η γνωστή η είδηση του θανάτου της ερμηνεύτριας, η τραγουδίστρια ανάρτησε ένα κοινό τους στιγμιότυπο

Όταν η Μπόνι Τάιλερ πήγε να δει την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, φωτογραφία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη συνάντηση που είχε με την Μπόνι Τάιλερ θυμήθηκε η Άντζελα Δημητρίου, αναρτώντας ένα σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η θρυλική ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια μετά από μήνες νοσηλείας στην Πορτογαλία. Η Τάιλερ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση και εν συνεχεία είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η Άντζελα Δημητρίου ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από επίσκεψη της Μπόνι Τάιλερ σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν η πρώτη. Η τραγουδίστρια είχε πλησιάσει με το μικρόφωνο στο χέρι την ερμηνεύτρια, που τη χειροκροτούσε, και είχε περάσει το χέρι της γύρω από τον ώμο της, με τη στιγμή να απαθανατίζεται. «Τεράστια Μπόνι Τάιλερ», έγραψε πάνω στην εικόνα.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Όταν η Μπόνι Τάιλερ πήγε να δει την Άντζελα Δημητρίου στα μπουζούκια, φωτογραφία
3 ΣΧΟΛΙΑ

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