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Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Τροχαίο ατύχημα

Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
UPD:
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου στις 05:00, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ξάνθη προς τον Ίασμο, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο επικαθήμενο, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τόσο το όχημα όσο και το φορτίο που μετέφερε.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ίασμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες. Είναι καλά στην υγεία του και δεν υπέστη τραυματισμό.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και της πυρκαγιάς, ενώ η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Πηγή φωτογραφιών, βίντεο: Xanthinea
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