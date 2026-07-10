Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
UPD:
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου στις 05:00, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ξάνθη προς τον Ίασμο, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο επικαθήμενο, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τόσο το όχημα όσο και το φορτίο που μετέφερε.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ίασμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες. Είναι καλά στην υγεία του και δεν υπέστη τραυματισμό.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και της πυρκαγιάς, ενώ η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Πηγή φωτογραφιών, βίντεο: Xanthinea
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο επικαθήμενο, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τόσο το όχημα όσο και το φορτίο που μετέφερε.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ίασμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες. Είναι καλά στην υγεία του και δεν υπέστη τραυματισμό.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και της πυρκαγιάς, ενώ η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Πηγή φωτογραφιών, βίντεο: Xanthinea
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα