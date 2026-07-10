Ηγουμενίτσα: Γίνεται η βάση της πρώτης γεώτρησης στο Block 2 – ExxonMobil και Energean κλειδώνουν τον δρόμο για τον Φεβρουάριο του 2027
Ηγουμενίτσα: Γίνεται η βάση της πρώτης γεώτρησης στο Block 2 – ExxonMobil και Energean κλειδώνουν τον δρόμο για τον Φεβρουάριο του 2027
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Με την επιλογή του λιμένα της Ηγουμενίτσας ως επιχειρησιακής βάσης για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2, η κοινοπραξία των ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στην τελική ευθεία της υλοποίησης του σημαντικότερου προγράμματος έρευνας υδρογονανθράκων που έχει δρομολογηθεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ηγουμενίτσα επικράτησε των λιμένων της Πάτρας και του Αστακού, καθώς κρίθηκε ότι συγκεντρώνει τα καλύτερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά για την υποστήριξη των offshore εργασιών, τόσο λόγω της εγγύτητας στο σημείο της γεώτρησης όσο και εξαιτίας των διαθέσιμων υποδομών, των χερσαίων χώρων και της συνολικής επιχειρησιακής της επάρκειας.
Την ίδια ώρα, οι διαδικασίες επιταχύνονται, καθώς μέσα στον μήνα η Energean, ως διαχειρίστρια της παραχώρησης, αναμένεται να καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη γεώτρηση. Η έγκρισή της αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και την τήρηση του ιδιαίτερα απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο προβλέπει την πραγματοποίηση της γεώτρησης στις αρχές του 2027.
Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ασφυκτικό, καθώς όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο ώστε να μην υπάρξει μετατόπιση του προγράμματος. Η συγκεκριμένη γεώτρηση αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της δυτικής Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.
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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ηγουμενίτσα επικράτησε των λιμένων της Πάτρας και του Αστακού, καθώς κρίθηκε ότι συγκεντρώνει τα καλύτερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά για την υποστήριξη των offshore εργασιών, τόσο λόγω της εγγύτητας στο σημείο της γεώτρησης όσο και εξαιτίας των διαθέσιμων υποδομών, των χερσαίων χώρων και της συνολικής επιχειρησιακής της επάρκειας.
Την ίδια ώρα, οι διαδικασίες επιταχύνονται, καθώς μέσα στον μήνα η Energean, ως διαχειρίστρια της παραχώρησης, αναμένεται να καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη γεώτρηση. Η έγκρισή της αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και την τήρηση του ιδιαίτερα απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο προβλέπει την πραγματοποίηση της γεώτρησης στις αρχές του 2027.
Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ασφυκτικό, καθώς όλες οι προβλεπόμενες εγκρίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο ώστε να μην υπάρξει μετατόπιση του προγράμματος. Η συγκεκριμένη γεώτρηση αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της δυτικής Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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