Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW

Η νέα γενιά του ρομπότ Figure 03, που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Figure, διαθέτει σαφώς πιο ανθρωπομορφική σχεδίαση από προηγούμενες αντίστοιχες λύσεις και αναλαμβάνει ρόλο στις διαδικασίες logistics του εργοστασίου της BMW στο Σπάρτανμπεργκ.





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Πρόκειται για το επόμενο βήμα μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η BMW έγινε μία από τις πρώτες αυτοκινητοβιομηχανίες που δοκίμασαν ανθρωποειδή ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Σε αντίθεση με το προηγούμενο, το οποίο εργαζόταν στο τμήμα αμαξωμάτων, το νέο Figure 03 αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση εξαρτημάτων πριν αυτά φτάσουν στη γραμμή συναρμολόγησης.Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα καταφθάνουν στο εργοστάσιο μέσα σε μεγάλα δοχεία χωρίς ταξινόμηση. Το Figure 03 αναλαμβάνει να εντοπίσει κάθε εξάρτημα, να το παραλάβει και να το τοποθετήσει στη σωστή σειρά μέσα σε ειδικά καρότσια τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, αυτά μεταφέρονται σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής, όπου παραλαμβάνονται είτε από αυτόματα ρυμουλκούμενα οχήματα είτε απόμεταφορών, τα οποία τα οδηγούν στη γραμμή παραγωγής ώστε οι εργαζόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν στη συναρμολόγηση.Το Figure 03 διαδέχεται το Figure 02, το οποίο συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 μηνών. Εκείνο εργαζόταν στο τμήμα συγκόλλησης, τοποθετώντας μεταλλικά πάνελ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης των αμαξωμάτων. Σύμφωνα με τη BMW, κατά τη διάρκεια της δοκιμής συνέβαλε στην παραγωγή περισσότερων απόμέσα σε διάστημα δέκα μηνών.Η γερμανική εταιρεία χαρακτηρίζει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων αυτοματοποιημένων διαδικασιών και όχι ως υποκατάστατο των εργαζομένων. Στο εργοστάσιο τουχρησιμοποιούνται ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων προσομοιώσεων και μιας εικονικής ψηφιακής μονάδας παραγωγής, μέσω της οποίας βελτιστοποιούνται συνεχώς οι διαδικασίες.