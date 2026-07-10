Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW
Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW
Η BMW επεκτείνει τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στις γραμμές παραγωγής της, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το εργοστάσιο στο Σπάρτανμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.
Η νέα γενιά του ρομπότ Figure 03, που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Figure, διαθέτει σαφώς πιο ανθρωπομορφική σχεδίαση από προηγούμενες αντίστοιχες λύσεις και αναλαμβάνει ρόλο στις διαδικασίες logistics του εργοστασίου της BMW στο Σπάρτανμπεργκ.
Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα καταφθάνουν στο εργοστάσιο μέσα σε μεγάλα δοχεία χωρίς ταξινόμηση. Το Figure 03 αναλαμβάνει να εντοπίσει κάθε εξάρτημα, να το παραλάβει και να το τοποθετήσει στη σωστή σειρά μέσα σε ειδικά καρότσια τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, αυτά μεταφέρονται σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής, όπου παραλαμβάνονται είτε από αυτόματα ρυμουλκούμενα οχήματα είτε από αυτόνομα ρομπότ μεταφορών, τα οποία τα οδηγούν στη γραμμή παραγωγής ώστε οι εργαζόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν στη συναρμολόγηση.
Το Figure 03 διαδέχεται το Figure 02, το οποίο συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 μηνών. Εκείνο εργαζόταν στο τμήμα συγκόλλησης, τοποθετώντας μεταλλικά πάνελ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης των αμαξωμάτων. Σύμφωνα με τη BMW, κατά τη διάρκεια της δοκιμής συνέβαλε στην παραγωγή περισσότερων από 30.000 BMW X3 μέσα σε διάστημα δέκα μηνών.
Η γερμανική εταιρεία χαρακτηρίζει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων αυτοματοποιημένων διαδικασιών και όχι ως υποκατάστατο των εργαζομένων. Στο εργοστάσιο του Σπάρτανμπεργκ χρησιμοποιούνται ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων προσομοιώσεων και μιας εικονικής ψηφιακής μονάδας παραγωγής, μέσω της οποίας βελτιστοποιούνται συνεχώς οι διαδικασίες.
Όπως επισημαίνει η BMW, τα ανθρωποειδή ρομπότ προορίζονται κυρίως για επαναλαμβανόμενες, εργονομικά απαιτητικές ή δυνητικά επικίνδυνες εργασίες. Στόχος της εταιρείας είναι να μειώσει τη σωματική επιβάρυνση των εργαζομένων και να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα