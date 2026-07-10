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Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW
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Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW

Η BMW επεκτείνει τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στις γραμμές παραγωγής της, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το εργοστάσιο στο Σπάρτανμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW

Η νέα γενιά του ρομπότ Figure 03, που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Figure, διαθέτει σαφώς πιο ανθρωπομορφική σχεδίαση από προηγούμενες αντίστοιχες λύσεις και αναλαμβάνει ρόλο στις διαδικασίες logistics του εργοστασίου της BMW στο Σπάρτανμπεργκ.

Πρόκειται για το επόμενο βήμα μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η BMW έγινε μία από τις πρώτες αυτοκινητοβιομηχανίες που δοκίμασαν ανθρωποειδή ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Σε αντίθεση με το προηγούμενο Figure 02, το οποίο εργαζόταν στο τμήμα αμαξωμάτων, το νέο Figure 03 αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση εξαρτημάτων πριν αυτά φτάσουν στη γραμμή συναρμολόγησης.
Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW

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Συγκεκριμένα, τα εξαρτήματα καταφθάνουν στο εργοστάσιο μέσα σε μεγάλα δοχεία χωρίς ταξινόμηση. Το Figure 03 αναλαμβάνει να εντοπίσει κάθε εξάρτημα, να το παραλάβει και να το τοποθετήσει στη σωστή σειρά μέσα σε ειδικά καρότσια τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, αυτά μεταφέρονται σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής, όπου παραλαμβάνονται είτε από αυτόματα ρυμουλκούμενα οχήματα είτε από αυτόνομα ρομπότ μεταφορών, τα οποία τα οδηγούν στη γραμμή παραγωγής ώστε οι εργαζόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν στη συναρμολόγηση.

Το Figure 03 διαδέχεται το Figure 02, το οποίο συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 μηνών. Εκείνο εργαζόταν στο τμήμα συγκόλλησης, τοποθετώντας μεταλλικά πάνελ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης των αμαξωμάτων. Σύμφωνα με τη BMW, κατά τη διάρκεια της δοκιμής συνέβαλε στην παραγωγή περισσότερων από 30.000 BMW X3 μέσα σε διάστημα δέκα μηνών.

Η γερμανική εταιρεία χαρακτηρίζει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων αυτοματοποιημένων διαδικασιών και όχι ως υποκατάστατο των εργαζομένων. Στο εργοστάσιο του Σπάρτανμπεργκ χρησιμοποιούνται ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων προσομοιώσεων και μιας εικονικής ψηφιακής μονάδας παραγωγής, μέσω της οποίας βελτιστοποιούνται συνεχώς οι διαδικασίες.
Ξεκίνησε την εργασία του το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της BMW

Όπως επισημαίνει η BMW, τα ανθρωποειδή ρομπότ προορίζονται κυρίως για επαναλαμβανόμενες, εργονομικά απαιτητικές ή δυνητικά επικίνδυνες εργασίες. Στόχος της εταιρείας είναι να μειώσει τη σωματική επιβάρυνση των εργαζομένων και να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας.

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