Κριστίν Ντέιβις: Όταν κυκλοφόρησε το Sex and the City αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμος ενθουσιαζόταν τόσο πολύ

Το «Sex and the City» έκανε πρεμιέρα το 1998 με πρωταγωνίστριες τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κιμ Κατράλ, Σίνθια Νίξον και την ίδια. Μετά το τέλος της σειράς ακολούθησαν δύο κινηματογραφικές ταινίες το 2008 και το 2010, αλλά και το sequel «And Just Like That...», που προβλήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Αύγουστο του 2025.

Την πραγματική αξία του « Sex and the City » αποκάλυψε πως δεν είχε αντιληφθεί πραγματικά η Κριστίν Ντέιβις , εξηγώντας πως ενώ πίστευε ότι ήταν μία καλή σειρά, αναρωτιόταν γιατί ο κόσμος ενθουσιαζόταν τόσο πολύ.Η 61χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ, μίλησε στο podcast «Dinner’s On Me» και θυμήθηκε τις πρώτες μέρες της επιτυχίας της σειράς.Όπως παραδέχτηκε, τότε ένιωθε συχνά μπερδεμένη από την έντονη αντίδραση των θαυμαστών: «Θυμάμαι ότι πίστευα πως ήταν καλή σειρά, αλλά ταυτόχρονα, όταν ξέσπασε όλος αυτός ο ενθουσιασμός, σκεφτόμουν "Γιατί ενθουσιάζονται τόσο πολύ;"», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ίδια εξήγησε πως η απήχηση της σειράς την είχε κατακλύσει: «Ήταν κάπως έντονο, σαν να αναρωτιέσαι συνεχώς τι ακριβώς συμβαίνει».Παρόλα αυτά, βλέποντας ξανά τη σειρά, η Ντέιβις δηλώνει πως πλέον έχει αλλάξει εντελώς οπτική. «Τώρα μπορώ να τη δω πιο αντικειμενικά, σχεδόν σαν φαν. Και είναι πραγματικά πολύ καλή», σημείωσε.Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τότε δεν είχε αντιληφθεί πόσο πρωτοποριακή ήταν: «Δεν ξέρω αν είχα καταλάβει πόσο διαφορετική ήταν εκείνη την εποχή».