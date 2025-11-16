Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν έχει νόημα να απαντήσω στο αν θα συνεργαζόμουν μαζί του, είναι κατεστραμμένος
Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν έχει νόημα να απαντήσω στο αν θα συνεργαζόμουν μαζί του, είναι κατεστραμμένος
Θεωρώ ότι έχει πληρώσει, πληρώνει και θα πληρώνει περισσότερο από την απόφαση, δήλωσε η ηθοποιός για τον συνάδελφό της
Η Πέμη Ζούνη απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με μια πιθανή μελλοντική συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά την καταδίκη του, υπογραμμίζοντας ότι ο συνάδελφός της έχει «καταστραφεί».
Τον Ιούλιο, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, για τις οποίες δικάστηκε επί μήνες. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Ο καταδικασθείς προχωρά σε προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης.
Η Πέμη Ζούνη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ανέφερε ότι δεν έχει νόημα να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά την ετυμηγορία, σημειώνοντας πως ο συνάδελφός της «έχει διαλυθεί» από τις καταγγελίες σε βάρος του. Τόνισε ακόμη, ότι οι επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή υπερβαίνουν την απόφαση του δικαστηρίου.
Όπως δήλωσε η ηθοποιός: «Δεν έχει νόημα να απαντήσω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος. Θεωρώ ότι έχει πληρώσει, πληρώνει και θα πληρώνει περισσότερο από την απόφαση».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Πέμη Ζούνη μίλησε για το κίνημα MeToo στο θέατρο, δηλώνοντας ότι στα χρόνια της καριέρας της δεν έζησε κακοποιητικές συμπεριφορές: «Διδάσκω εδώ και 30 χρόνια. Δεν έχει εγκατασταθεί το MeToo, εγώ δεν έχω κάποια εμπειρία. Εξηγώ στους μαθητές μου ότι πάντα υπάρχει η τάση κατάχρησης της εξουσίας, το έζησα 43 χρόνια. Δεν έχω συναντήσει παρενοχλήσεις, έχω συναντήσει αγενείς συμπεριφορές. Ήξερα τους κύκλους που πήγαινα και είχα εμπιστοσύνη. Αντίθετα, σωματική επίθεση, που τη σταμάτησα, υπέστην σε άλλον χώρο, καμία σχέση με το θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση».
Όσο για τους συναδέλφους της που κατηγορήθηκαν, δήλωσε: «Ήξερα ότι ο ένας ήταν είναι πιο αναιδής και ότι ο άλλος την “μπαίνει” στις γυναίκες, αλλά δεν ήξερα το μέγεθος και πραγματικά ήταν οδυνηρή η έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα έχουν φερθεί έτσι με αυτά, που τους καταλογίζουν».
Τον Ιούλιο, ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, για τις οποίες δικάστηκε επί μήνες. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Ο καταδικασθείς προχωρά σε προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης.
Η Πέμη Ζούνη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ανέφερε ότι δεν έχει νόημα να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά την ετυμηγορία, σημειώνοντας πως ο συνάδελφός της «έχει διαλυθεί» από τις καταγγελίες σε βάρος του. Τόνισε ακόμη, ότι οι επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή υπερβαίνουν την απόφαση του δικαστηρίου.
Όπως δήλωσε η ηθοποιός: «Δεν έχει νόημα να απαντήσω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος. Θεωρώ ότι έχει πληρώσει, πληρώνει και θα πληρώνει περισσότερο από την απόφαση».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Πέμη Ζούνη μίλησε για το κίνημα MeToo στο θέατρο, δηλώνοντας ότι στα χρόνια της καριέρας της δεν έζησε κακοποιητικές συμπεριφορές: «Διδάσκω εδώ και 30 χρόνια. Δεν έχει εγκατασταθεί το MeToo, εγώ δεν έχω κάποια εμπειρία. Εξηγώ στους μαθητές μου ότι πάντα υπάρχει η τάση κατάχρησης της εξουσίας, το έζησα 43 χρόνια. Δεν έχω συναντήσει παρενοχλήσεις, έχω συναντήσει αγενείς συμπεριφορές. Ήξερα τους κύκλους που πήγαινα και είχα εμπιστοσύνη. Αντίθετα, σωματική επίθεση, που τη σταμάτησα, υπέστην σε άλλον χώρο, καμία σχέση με το θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση».
Όσο για τους συναδέλφους της που κατηγορήθηκαν, δήλωσε: «Ήξερα ότι ο ένας ήταν είναι πιο αναιδής και ότι ο άλλος την “μπαίνει” στις γυναίκες, αλλά δεν ήξερα το μέγεθος και πραγματικά ήταν οδυνηρή η έκπληξη. Δεν περίμενα ότι θα έχουν φερθεί έτσι με αυτά, που τους καταλογίζουν».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα