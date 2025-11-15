Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή

Η ιστορία του Ιμράν Χαν και της Μπούσρα Μπίμπι - Θεωρίες συνωμοσίας, συγκρούσεις, επίδειξη δύναμης από τον στρατό και φήμες για τελετές με νεκρές μαύρες κότες και κομμένα κεφάλια κατσικιών πίσω από την πολιτική διαδοχή στο Πακιστάν