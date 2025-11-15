Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Οι επιβάτες, γυναίκες που κατευθύνονταν σε προσκύνημα, πήραν το 112 για βοήθεια - Με θλάσεις και ελαφρά τραύματα 12 άτομα στο νοσοκομείο - Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός
Στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει ένα σκύλο φαίνεται να οφείλεται το ατύχημα με την ανατροπή του λεωφορείου το απόγευμα του Σαββάτο στον Ριζόμυλο του Βόλου.
Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 30 γυναίκες που κατευθύνονταν στα Κανάλια της Μαγνησίας σε μοναστήρι. Από αυτές 12 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Βόλου με ελαφρά τραύματα και θλάσεις.
Όλες υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία.
Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη αλλά πλέον έχει αφεθεί ελεύθερος.
Μαρτυρίες από τις τραυματισμένες ανέφεραν ότι ο οδηγός βρήκε μπροστά του έναν σκύλο και έκανε ελιγμούς για να τον αποφύγει.
Για αυτόν τον λόγο το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε αφού πρώτα σύρθηκε στο οδόστρωμα.
«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Οσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», ανέφεραν στo gegonota.news.
Οι επιβάτες κάλεσαν μόνοι τους το 112 για την παροχή βοήθειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη τουριστικού πρακτορείου, το λεωφορείο είχε αγοραστεί πριν από περίπου ένα μήνα και ήταν από τα πρώτα δρομολόγια που έχει κάνει ενώ πληροί όλα τα πρότυπα ασφάλειας.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για βοήθεια.
