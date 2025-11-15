Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
SPORTS
Πέναλτι πανένκα Εθνική Βραζιλίας Εθνική Παραγουάης

Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο

Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον ταράξει με βλέμμα-πρόκληση, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος απάντησε με μια επική εκτέλεση τύπου Πανένκα, οδηγώντας τη Βραζιλία στη νίκη με 5-4 στα πέναλτι στο Μουντιάλ U-17

Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 εκτυλίχθηκε στη φάση των «32», όταν η Βραζιλία απέκλεισε την Παραγουάη στα πέναλτι, ύστερα από 0-0 στην κανονική διάρκεια. Οι νεαροί Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 5-4, όμως το όνομα που κυριάρχησε ήταν εκείνο του Τιαγκίνιο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον αποσυντονίσει δείχνοντάς του να τον κοιτάξει στα μάτια, σε μια προσπάθεια πρόκλησης μέσα στο απόλυτο ψυχολογικό παιχνίδι. Ο νεαρός άσος της Σελεσάο όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά απάντησε με τον πιο δυναμικό τρόπο: κοιτώντας στα μάτια τον αντίπαλό του, εκτέλεσε ένα υποδειγματικό χτύπημα αλα Πανένκα, αφήνοντας τον τερματοφύλακα εμβρόντητο και το στάδιο να παραληρεί.

Η ψυχραιμία του Βραζιλιάνου ήταν σχεδόν εξοργιστική για την Παραγουάη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά με 2-0. Όμως οι «καριόκας» έδειξαν χαρακτήρα, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν την πρόκριση με 5-4, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις εξέδρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί

Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης