Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο

Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον ταράξει με βλέμμα-πρόκληση, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος απάντησε με μια επική εκτέλεση τύπου Πανένκα, οδηγώντας τη Βραζιλία στη νίκη με 5-4 στα πέναλτι στο Μουντιάλ U-17