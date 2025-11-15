Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον ταράξει με βλέμμα-πρόκληση, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος απάντησε με μια επική εκτέλεση τύπου Πανένκα, οδηγώντας τη Βραζιλία στη νίκη με 5-4 στα πέναλτι στο Μουντιάλ U-17
Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 εκτυλίχθηκε στη φάση των «32», όταν η Βραζιλία απέκλεισε την Παραγουάη στα πέναλτι, ύστερα από 0-0 στην κανονική διάρκεια. Οι νεαροί Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 5-4, όμως το όνομα που κυριάρχησε ήταν εκείνο του Τιαγκίνιο.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον αποσυντονίσει δείχνοντάς του να τον κοιτάξει στα μάτια, σε μια προσπάθεια πρόκλησης μέσα στο απόλυτο ψυχολογικό παιχνίδι. Ο νεαρός άσος της Σελεσάο όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά απάντησε με τον πιο δυναμικό τρόπο: κοιτώντας στα μάτια τον αντίπαλό του, εκτέλεσε ένα υποδειγματικό χτύπημα αλα Πανένκα, αφήνοντας τον τερματοφύλακα εμβρόντητο και το στάδιο να παραληρεί.
Η ψυχραιμία του Βραζιλιάνου ήταν σχεδόν εξοργιστική για την Παραγουάη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά με 2-0. Όμως οι «καριόκας» έδειξαν χαρακτήρα, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν την πρόκριση με 5-4, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις εξέδρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον αποσυντονίσει δείχνοντάς του να τον κοιτάξει στα μάτια, σε μια προσπάθεια πρόκλησης μέσα στο απόλυτο ψυχολογικό παιχνίδι. Ο νεαρός άσος της Σελεσάο όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά απάντησε με τον πιο δυναμικό τρόπο: κοιτώντας στα μάτια τον αντίπαλό του, εκτέλεσε ένα υποδειγματικό χτύπημα αλα Πανένκα, αφήνοντας τον τερματοφύλακα εμβρόντητο και το στάδιο να παραληρεί.
Η ψυχραιμία του Βραζιλιάνου ήταν σχεδόν εξοργιστική για την Παραγουάη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μπροστά με 2-0. Όμως οι «καριόκας» έδειξαν χαρακτήρα, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν την πρόκριση με 5-4, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις εξέδρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
The 𝐂𝐎𝐋𝐃𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐘 you will see today.— Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 14, 2025
Thiaguinho humiliated the Paraguay’s Keeper.
𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 🇧🇷🥶
pic.twitter.com/5rMsVCmgdT
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα