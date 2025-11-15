Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Pirelli 2026: Iρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον και Εύα Χερτζίγκοβα πρωταγωνιστούν στο διάσημο ημερολόγιο
Η φετινή έκδοση έχει ως κεντρικό θέμα τα στοιχεία της φύσης
Το διάσημο ημερολόγιο Pirelli για το 2026 συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή ομάδα γυναικών, με την Iρίνα Σάικ, την Τίλντα Σουίντον, την Εύα Χερτζίγκοβα και την Γκουέντολιν Κρίστι να βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας καλλιτεχνικής σύλληψης του Νορβηγού φωτογράφου Solve Sundsbo.
Η φετινή έκδοση έχει ως κεντρικό θέμα τα στοιχεία της φύσης, μια ιδέα που ο Sundsbo ανέπτυξε αποκλειστικά μέσα σε περιβάλλον στούντιο, παρά το γεγονός ότι η κεντρική ιδέα αφορά στη «φύση» με την ευρεία έννοιά της.
Ο φωτογράφος συνεργάστηκε με 11 γυναίκες από διαφορετικούς χώρους, επιτρέποντάς τους μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις να επιλέξουν οι ίδιες το στοιχείο που θα εκπροσωπήσουν. Η Γκουέντολιν Κρίστι ανέλαβε «το στοιχείο του αιθέρα», η Τίλντα Σουίντον φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε ιδιόμορφες πράσινες συνθέσεις, ενώ άλλες συμμετέχουσες, όπως η Du Juan, τοποθετήθηκαν μπροστά σε σύννεφα. Η FKA Twigs, αν και αρχικά είχε οριστεί να εκπροσωπήσει το νερό, προτίμησε τελικά τη «γη», ζητώντας μια πιο ωμή, φυσική προσέγγιση στη φωτογράφιση.
Ο Sundsbo, ο οποίος προστέθηκε στη μακρά λίστα των δημιουργών που έχουν αναλάβει το εμβληματικό ημερολόγιο, όπως ο Peter Lindbergh και ο Tim Walker, δήλωσε ότι η πρόκληση ήταν μεγάλη: να εκφράσει στοιχεία της φύσης αλλά και ανθρώπινο συναίσθημα μέσα από μόλις 24 εικόνες. Παρότι αναγνωρίζει ότι πάντα «βλέπει τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα», παραδέχεται ότι είναι «πολύ, πολύ ευχαριστημένος» με το αποτέλεσμα.
Το ημερολόγιο Pirelli 2026 συνεχίζει την παράδοση μιας έκδοσης που, εδώ και 60 χρόνια, καταγράφει όχι απλώς πρόσωπα, αλλά την ίδια την εξέλιξη της αισθητικής και της καλλιτεχνικής αφήγησης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
