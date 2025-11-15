Ο Μελέτης Ηλίας απάντησε πώς είναι να φιλάει την κουμπάρα και συμπρωταγωνίστριά του, Βάσω Λασκαράκη
Η ηθοποιός έχει βαφτίσει τον γιο του συναδέλφου της - Στη σειρά «Το Σόι σου» επανενώθηκαν ως τηλεοπτικό ζευγάρι
Ο Μελέτης Ηλίας και η κουμπάρα του, Βάσω Λασκαράκη, επανενώθηκαν ως τηλεοπτικό ζευγάρι στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», με τον ηθοποιό να εξηγεί πώς είναι να φιλά τη συμπρωταγωνίστριά του, με την οποία τον συνδέει μια σχέση που ξεπερνά την επαγγελματική.
Η τηλεοπτική σειρά επέστεψε έπειτα από έξι χρόνια με τον Μελέτη Ηλία και τη Βάσω Λασκαράκη να ενσαρκώνουν τον «Σάββα» και τη «Λυδία». Εκτός από τη συνεργασία τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν και οικογενειακή σχέση, καθώς η ηθοποιός έχει βαφτίσει τον γιο του συναδέλφου της.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ηλίας Μελέτης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», εξήγησε πως σε ένα γύρισμα με ερωτικές σκηνές ή ακόμα όταν θα πρέπει να φιλήσει την παρτενέρ του, δεν αναπτύσσονται συναισθήματα, καθώς οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
Όπως είπε: «Το φιλί είναι εντάξει, μπροστά σε τόσο κόσμο δεν θα νιώσεις τίποτα. Σε μία ερωτική σκηνή γίνεται πρόβα, υπάρχει κείμενο, γίνεται προετοιμασία. Υπάρχει ένα κλίμα, που δεν επιτρέπει πολύ αυτοσχεδιασμό και άνοιγμα ερωτικού περιεχομένου μέσα σου. Είναι πιο επαγγελματικό, αν δεν το έχεις ζήσει, δεν το καταλαβαίνεις».
Εκτός από τις ερωτικές σκηνές με γυναίκες, ο ηθοποιός μοιράστηκε και την εμπειρία του όταν σε παλαιότερη θεατρική παράσταση φιλήθηκε με τον συνάδελφό του, Σπύρο Τσεκούρα: «Έχω κάνει αρκετές ερωτικές σκηνές. Το βασικό είναι να νιώσει άνετα η παρτενέρ. Σε μία παράσταση είχα φιληθεί και με άντρα, τον Σπύρο Τσεκούρα. Ήταν φοβερή εμπειρία».
