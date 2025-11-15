Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ έδειξαν τη βέρα του γάμου τους
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο πριν από έναν μήνα στις ΗΠΑ
Τη βέρα του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ έδειξε η Αμαλία Κωστοπούλου, έναν μήνα αφότου εκείνη και ο σύζυγός της έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ. Σε ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον Οκτώβρη και ανάμεσα σε αυτά ξεχώριζε και μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, με τους δύο να δείχνουν τη βέρα τους.
«Ο Οκτώβριος μου γέμισε την καρδιά, και όχι μόνο» σημείωσε η Αμαλία Κωστοπούλου στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
HΑμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζευγάρι σχεδιάζει μέσα στο 2026 να τελέσει και τον θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα.
Η ίδια μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από την τελετή, στο οποίο εμφανίζεται με ένα off white κοστούμι, ενώ ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε αποκαλύψει μέσω ανάρτησης, ότι είχε αρραβωνιαστεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη, έχοντας κοντά της την οικογένειά της. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια, η γνωριμία με τον σύζυγό της έγινε μέσω ενός κοινού φίλου.
«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που πίστευα πως δεν μπορούσαν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και όχι με κριτική. Η αγάπη του μού έδωσε την αίσθηση ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε δηλώσει σε βίντεο στο TikTok για τον Μέντγουελ , ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε διάφορους τομείς.
