Αμαλία Κωστοπούλου: Το πάρτι για τον πολιτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του πριν από μερικές εβδομάδες
Με ένα πάρτι γιόρτασαν την επισημοποίηση της σχέσης τους η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν πριν από μερικές εβδομάδες στην Αμερική, ενώ το 2026 αναμένεται να ακολουθήσει και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.
Μέσα από το Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε εικόνες από το δείπνο στο οποίο βρέθηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Στον στολισμό κυριαρχούσαν τα λουλούδια, ενώ μεγάλα τραπέζια είχαν στηθεί για να δειπνήσουν όλοι μαζί οι καλεσμένοι.
Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να φορέσει ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε εκείνη και ο σύζυγός της ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
