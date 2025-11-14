Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν



Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα έλεγαν: «δεν έχω, δεν μπορούμε να πληρώσουμε είναι μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω με χρυσό» και «σε πληρώνουν με χρυσό, σε συνοδεύει ο επιχειρηματίας με το ΙΧ του να εξαργυρώσετε το χρυσό στον κολλητό του φίλο ενεχυροδανειστή, το χρυσό είναι ψεύτικο. Σου στήνει ληστεία με δύο κουκουλοφόρους με κράνη σε ένα σκουτεράκι. Βγαίνουν οι άλλοι με τα όπλα, σε σπάνε στο ξύλο, αυτού δεν του αγγίζουν ούτε μία τρίχα, κάνουν και ματάκια μεταξύ τους. Χωρίς να του πουν άνοιξε το πορτπαγκάζ, ανοίγει ο ίδιος και τους έχει δώσει την τσάντα. Σου στήνεται η ληστεία και μετά “μας κλέψανε, πω τι πάθαμε, ποιος το ήξερε; Ποιος μίλησε”. Σε κάνουν και συνένοχο έχεις κουβαλήσει χρυσό από το Λουτράκι, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, σε εκβιάζουν μην μιλήσεις».Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, έπειτα «σε πιάνουν και οι δύο και λένε “θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις ακόμα περισσότερα; Θα μας φέρεις πελάτες”. Εδώ είναι το μυστικό». Τότε, «έζησα ξανά την ιστορία από την αρχή, τους ηχογραφούσα εκείνη τη στιγμή, ήμουν ένα χρόνο μαζί με τη ΓΑΔΑ, το FBI. Πήγα με έναν φίλο μου. Και έμαθε η ΕΛΑΣ τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις παράνομες σουίτες». «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό. Έχουμε το καλύτερο FBI στον κόσμο», ανέφερε.«Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης;» συνέχισε.«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ότι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.«Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.«Οι φωτογραφίες με υπουργούς, βουλευτές, δεν είχαν καμία σχέση οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα με ποιον είχαν να κάνουν. Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι με ποιον είχαν να κάνουν», ανέφερε.«Τα θύματα γιατί δεν μιλούσαν; Όσοι έχουν πέσει θύματα να βγουν. (…) Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό, ας με σκοτώσουν το βράδυ», είπε μεταξύ άλλων.Ο Σπύρος Μαρτίκας είπε πως πιστεύει ότι το κύκλωμα έχει αρπάξει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ.Στο Live News βγήκε ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, Δημήτρης Χριστόπουλος, λέγοντας πως ο πελάτης του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. «Μου κλείσατε την πόρτα όταν σας έψαχνα να σας συναντήσω, στην Δραπετσώνα ήμασταν. Ξέρω ότι γνωρίζετε τα πάντα. Θα υπερασπιστείτε τον κουμπάρο σας; Αν δεν επιστρέψετε τα κλεμμένα ο κουμπάρος σας δεν θα δει το φως του ήλιου», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας απευθυνόμενος στον δικηγόρο.«Αν με εμπλέκει προσωπικά θα μπω στα νόμιμα. (...) Δεν γνώριζα το παραμικρό, θέλω χρόνο να μελετήσω τη δικογραφία», ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος και σε άλλο σημείο διευκρίνισε πως «η Δικαιοσύνη δρα με άλλο τρόπο και δεν επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα».«Δεν ειστε δικαστής. Ο λόγος σας είναι πέραν του φασιστικού. Εγώ δεν παρακωλύω τη δικαιοσύνη άλλος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστόπουλος.