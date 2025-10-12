Αμαλία Κωστοπούλου: Το δείπνο με σαμπάνια και ροδοπέταλα μετά τον γάμο της
Αμαλία Κωστοπούλου: Το δείπνο με σαμπάνια και ροδοπέταλα μετά τον γάμο της
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο στην Αμερική
Με ένα δείπνο γιόρτασε τον γάμο της με τον αγαπημένο της η Αμαλία Κωστοπούλου. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στην Αμερική, ενώ το 2026 θα πραγματοποιηθεί και ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού στην Ελλάδα.
Αφού έκανε γνωστή την είδηση του γάμου της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την τελετή στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ένα ακόμα στιγμιότυπο. Σε αυτό φαίνεται ένα τραπέζι στρωμένο με ροδοπέταλα, ενώ σαμπάνια σερβίρεται στα ποτήρια.
Δείτε τη φωτογραφία
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ο Πέτρος Κωστόπουλος εξήγησε ότι, αν και ταξίδεψε στην Αμερική, δεν παρευρέθηκε στον γάμο, αφού ήθελαν να είναι μόνο οι δυο τους. Όπως είπε, η κόρη του και ο γαμπρός του, αντιμετώπισαν τον γάμο τους σαν μια γιορτή.
«Ήξερα πως θα γίνει μια μικρή γιορτή, τύπου αρραβώνα. Δεν ήθελαν γονείς και πολλά-πολλά κι εγώ έτσι έκανα κάποτε. Πήγαν οι δυο τους στον γάμο. Δεν πήγα. Η κόρη μου κόντεψε να τον χάσει, γιατί με πήγαινε στο αεροδρόμιο. Παντρεύτηκαν στις 2 στο Δημαρχείο, οι δυο τους», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με ένα βίντεο στο Instagram. Στο κλιπ που δημοσίευσε, εκείνη φαινόταν να δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της. Για την περίσταση επέλεξε ένα off-white κοστούμι και ένα headpiece, ενώ ο Τζέικ Μέντγουελ φόρεσε ένα λευκό t-shirt και ένα μαύρο παντελόνι.
Το βίντεο από τον γάμο
Αφού έκανε γνωστή την είδηση του γάμου της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την τελετή στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ένα ακόμα στιγμιότυπο. Σε αυτό φαίνεται ένα τραπέζι στρωμένο με ροδοπέταλα, ενώ σαμπάνια σερβίρεται στα ποτήρια.
Δείτε τη φωτογραφία
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ο Πέτρος Κωστόπουλος εξήγησε ότι, αν και ταξίδεψε στην Αμερική, δεν παρευρέθηκε στον γάμο, αφού ήθελαν να είναι μόνο οι δυο τους. Όπως είπε, η κόρη του και ο γαμπρός του, αντιμετώπισαν τον γάμο τους σαν μια γιορτή.
«Ήξερα πως θα γίνει μια μικρή γιορτή, τύπου αρραβώνα. Δεν ήθελαν γονείς και πολλά-πολλά κι εγώ έτσι έκανα κάποτε. Πήγαν οι δυο τους στον γάμο. Δεν πήγα. Η κόρη μου κόντεψε να τον χάσει, γιατί με πήγαινε στο αεροδρόμιο. Παντρεύτηκαν στις 2 στο Δημαρχείο, οι δυο τους», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με ένα βίντεο στο Instagram. Στο κλιπ που δημοσίευσε, εκείνη φαινόταν να δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της. Για την περίσταση επέλεξε ένα off-white κοστούμι και ένα headpiece, ενώ ο Τζέικ Μέντγουελ φόρεσε ένα λευκό t-shirt και ένα μαύρο παντελόνι.
Το βίντεο από τον γάμο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα