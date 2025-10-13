Το βίντεο της Αμαλίας Κωστοπούλου πριν τον πολιτικό γάμο με τον Τζέικ Μέντγουελ
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στιγμές από την προετοιμασία της πριν την τελετή στις ΗΠΑ
Τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες η Αμαλία Κωστοπούλου πριν μερικές ημέρες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την προετοιμασία της. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανέβασε το σχετικό στιγμιότυπο στο TikTok, επιβεβαιώνοντας ότι παρόμοια τελετή θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα.
Στο βίντεο, η Αμαλία Κωστοπούλου εμφανίζεται φορώντας ένα off white κοστούμι και διαλέγοντας την τσάντα της για τη μεγάλη μέρα. «Γεια σου TikTok, παντρεύομαι! Είναι Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου και θα πάω με τον Τζέικ για τον πολιτικό μας γάμο. Έχω τις βέρες μας και δεν ξέρω τι άλλο να πω αυτή τη στιγμή», ακούγεται να λέει με αμηχανία, προσθέτοντας πως «κανείς δεν γνωρίζει για σήμερα, γιατί στο Τέξας δεν απαιτούνται μάρτυρες γάμου». Κλείνοντας το βίντεο, ζήτησε από τους ακόλουθούς της να της ευχηθούν «καλή τύχη» και τους είπε ότι τους αγαπά.
Δείτε το βίντεο
Τον περασμένο Φεβρουάριο η Αμαλία Κωστοπούλου ανακοίνωσε στα social media ότι είχε αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της. Ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη τον Ιούνιο, με την οικογένειά της να βρίσκεται στο πλευρό της. Όπως είχε αποκαλύψει, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου.
«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από το TikTok για τον αγαπημένο της που δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις.
Δείτε το βίντεο
@mintystrawberryy
hiiii 👰♀️👰♀️💒💒♬ original sound - Amalia🍓
