Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Τομ Φορντ
Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Τομ Φορντ
Η διάσημη τραγουδίστρια θα συμπρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων με τους Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Κόλιν Φερθ
Η Αντέλ ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Τομ Φορντ «Cry to Heaven».
Ο σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης θα υπογράφει επίσης το σενάριο της διασκευής του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αν Ράις του 1982, ενώ θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού.
Τοποθετημένη στην Ιταλία του 18ου αιώνα, η πλοκή ακολουθεί δύο άντρες — έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνούχο τραγουδιστή όπερας — των οποίων οι ζωές μπλέκονται απρόσμενα.
Η Αντέλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, Ντάνιελ Κουίν-Τόι, Χάντερ Σέιφερ, Τζοζεφίν Τίσεν, Θάντιγουε Νιούτον, Θεοντόρ Πελερέν, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Κάσιαν Μπίλτον, Χάουκ Χάνενμαν και Λαξ Πασκάλ.
Το «Cry to Heaven» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο pre-production σε Λονδίνο και Ρώμη, με τα κύρια γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.
Ο Φορντ, ο οποίος λάνσαρε το ομώνυμο fashion brand του, αφού διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής των οίκων Gucci και Yves Saint Laurent, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «A Single Man» το 2009, που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ.
Η δεύτερη ταινία του ήταν τα «Nocturnal Animals» (2016), που κέρδισαν το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στη Βενετία και χάρισαν στον Μάικλ Σάνον υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Το «Cry to Heaven» φέρνει κοντά και πάλι τον Φορντ με τον Τέιλορ-Τζόνσον, που συμμετείχε στο καστ των «Nocturnal Animals», καθώς και με τον Φερθ, πρωταγωνιστή του «A Single Man».
Η Αντέλ είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος της residency της στο Λας Βέγκας. «Δεν έχω καθόλου σχέδια για νέα μουσική», είχε πει τον Ιούλιο του 2024. «Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από αυτό και νομίζω πως θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα, μόνο για λίγο», είχε τονίσει.
Ο σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης θα υπογράφει επίσης το σενάριο της διασκευής του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αν Ράις του 1982, ενώ θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού.
Τοποθετημένη στην Ιταλία του 18ου αιώνα, η πλοκή ακολουθεί δύο άντρες — έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνούχο τραγουδιστή όπερας — των οποίων οι ζωές μπλέκονται απρόσμενα.
Η Αντέλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Νίκολας Χουλτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, Ντάνιελ Κουίν-Τόι, Χάντερ Σέιφερ, Τζοζεφίν Τίσεν, Θάντιγουε Νιούτον, Θεοντόρ Πελερέν, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Κάσιαν Μπίλτον, Χάουκ Χάνενμαν και Λαξ Πασκάλ.
Το «Cry to Heaven» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο pre-production σε Λονδίνο και Ρώμη, με τα κύρια γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.
Adele will make her acting debut in “Cry to Heaven,” Tom Ford's first movie in more than a decade.— Variety (@Variety) November 12, 2025
The fashion mogul/filmmaker will write and direct the adaptation of Anne Rice’s 1982 novel. The cast also includes Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Colin Firth, Paul Bettany,… pic.twitter.com/MpmmrZxmAN
Η δεύτερη ταινία του ήταν τα «Nocturnal Animals» (2016), που κέρδισαν το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στη Βενετία και χάρισαν στον Μάικλ Σάνον υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου. Το «Cry to Heaven» φέρνει κοντά και πάλι τον Φορντ με τον Τέιλορ-Τζόνσον, που συμμετείχε στο καστ των «Nocturnal Animals», καθώς και με τον Φερθ, πρωταγωνιστή του «A Single Man».
Η Αντέλ είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος της residency της στο Λας Βέγκας. «Δεν έχω καθόλου σχέδια για νέα μουσική», είχε πει τον Ιούλιο του 2024. «Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από αυτό και νομίζω πως θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα, μόνο για λίγο», είχε τονίσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα