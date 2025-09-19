Adele: Σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026
Adele: Σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026
Το όνομά της βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιθανούς καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του Levi’s Stadium
Σε συζητήσεις φέρεται να βρίσκεται η Adele για να εμφανιστεί στο πολυαναμενόμενο show στο ημίχρονο του Super Bowl το 2026. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη συμφωνία, το όνομά της βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιθανούς καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την PageSix.
Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, μεταξύ των επικρατέστερων ονομάτων συζητιούνται επίσης η Τέιλορ Σουίφτ, φανατική φίλαθλος των Kansas City Chiefs, αλλά και η Μάιλι Σάιρους, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Η 37χρονη σταρ, που στο παρελθόν είχε αρνηθεί την πρόταση για το Super Bowl του 2017, είχε δηλώσει τότε: «Δεν θα το κάνω… Αυτή η παράσταση δεν αφορά τη μουσική. Δεν μπορώ να χορέψω ή κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ευγενικοί, μου το πρότειναν, αλλά είπα όχι». Η NFL και η Pepsi είχαν διαψεύσει εκείνη την περίοδο ότι της έγινε επίσημη πρόταση.
Η Αντέλ, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον κορυφαίο ατζέντη αθλητών Ριτς Πολ, έχει βρεθεί στο παρελθόν στις εξέδρες του Super Bowl. Μάλιστα, στη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας είχε αστειευτεί λέγοντας: «Πήγα πέρυσι, προφανώς όχι για το ποδόσφαιρο. Πήγα για να δω τη Ριάνα. Δεν με ένοιαζε καθόλου τίποτα άλλο».
Τον τελευταίο καιρό, η τραγουδίστρια έχει στηρίξει δημόσια και την Τέιλορ Σουίφτ απέναντι στην κριτική που δέχεται για την παρουσία της στα παιχνίδια του Τράβις Κέλσι. «Όλοι εσείς που παραπονιέστε επειδή είναι στο γήπεδο, βρείτε μια ζωή, είναι το αγόρι της», είχε πει χαρακτηριστικά.
Η τελική επιλογή του καλλιτέχνη γίνεται από τη Roc Nation του Jay-Z σε συνεργασία με το NFL, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται παραδοσιακά τον Σεπτέμβριο.
