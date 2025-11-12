Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή

Σε άλλο σημείο, η εισαγγελική λειτουργός αναρωτήθηκε αν «αυτό το παιδί, που, ήταν τόσο βάρος», ενώ επεσήμανε ότι η ελλιπής του ανάπτυξη και ηοφείλονται στη συστηματική του κακοποίηση και στα επανειλημμένα χτυπήματα της μητέρας στο κεφάλι του.«Οι δολοφονικές επιθέσεις στο παιδί σταμάτησαν όταν πλέον άρχισε να δημιουργείται ποινική δικογραφία και θα είχε δυσμενή πρόγνωση για την κατηγορούμενη. Ήταν υπόδικη, γι’ αυτό συμπεριφέρθηκε καλά. Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί στην απολογία της αντιθέτως, περισσότερο την ενδιαφέρει το βάρος και τα έξοδα, παρά το ίδιο το παιδί και τι του έχει προκαλέσει», σημείωσε, προτείνοντας την καταδίκη της.