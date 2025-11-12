Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Η άγρια κακοποίηση του βρέφους από την ίδια του τη μητέρα ξεκίνησε μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του - Το χρονικό της υπόθεσης
Ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε μητέρα που κακοποιούσε άγρια το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες αναπηρίες.
Η 40χρονη κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, κατ’ εξακολούθηση, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Η συγκλονιστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα το βρέφος που τότε ήταν μόλις έξι μηνών, αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και των γιατρών που ανέλαβαν το παιδί και διαπίστωσαν τη συστηματική του κακοποίηση. Έτσι, η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε να ερευνάται το 2019, πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η άγρια κακοποίηση του βρέφους από την ίδια του τη μητέρα ξεκίνησε μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του, όταν μεταφέρθηκε στην οικία του και έπρεπε να του χορηγείται οξυγόνο. Το προσωπικό του νοσοκομείου, που επισκεπτόταν το σπίτι προκειμένου να ελέγχει αν τηρούνταν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στη μητέρα, διαπίστωσε ότι το βρέφος υποσιτιζόταν, και έτσι οι έλεγχοι έγιναν πιο εντατικοί.
Μόλις δύο μήνες αργότερα, το βρέφος μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς έφερε σπασμένα πλευρά και από τις δύο πλευρές, κακώσεις, παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια και είχε σπασμούς. Τότε, η μητέρα, η οποία ήταν η μόνη που είχε τη φροντίδα του βρέφους εκείνη την ημέρα, όταν ρωτήθηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με το τι συνέβη, ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την κατάσταση στην οποία περιήλθε το παιδί της, ούτε τις βαριές κακώσεις που έφερε από τα χτυπήματα.
Μετά και από αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το παιδί δεν έπαιρνε φυσιολογικό βάρος, με διάταξη της Εισαγγελίας Ανηλίκων η επιμέλεια του βρέφους ανατέθηκε στη γιαγιά του παιδιού. Ωστόσο, η κατηγορούμενη εξακολουθούσε να το επισκέπτεται και να περνάει ώρες μαζί του.
Τον Φεβρουάριο του 2020, το βρέφος μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο από τη γιαγιά του, αυτή τη φορά από χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι από τη μητέρα του. Σύμφωνα με τα ιατρικά έγγραφα, το βρέφος παρουσίαζε, μεταξύ άλλων, σπασμούς, και από την τομογραφία διαπιστώθηκε αιμάτωμα στο κεφάλι, για την αντιμετώπιση του οποίου κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.
Από τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη το παιδί από τη μητέρα του, και κυρίως από τα χτυπήματα που δεχόταν στο κεφάλι, έξι χρόνια μετά αντιμετωπίζει μόνιμες αναπηρίες, όπως επεσήμανε η εισαγγελέας της έδρας. Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, το παιδί δεν μιλάει λόγω μόνιμης εγκεφαλικής βλάβης, δεν έχει πλήρη κινητικότητα στην αριστερή πλευρά και δεν περπατάει πλήρως. Επίσης, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την όρασή του.
Η ίδια η κατηγορούμενη, στην απολογία της, αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το βρέφος της και παραδέχθηκε μόνο το περιστατικό με το κάταγμα στο πόδι, το οποίο υποστήριξε ότι συνέβη όταν το ταρακούνησε για να φάει και όχι από πρόθεση να του προκαλέσει σωματική βλάβη.
«Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες. Το παιδί δεν μιλάει λόγω εγκεφαλικής βλάβης, δεν έχει πλήρη κινητικότητα και δεν περπατάει. Κάνει φυσικοθεραπείες, αλλά δεν έχει αποκατασταθεί η κίνηση του. Δεν μιλάει, δεν βλέπει καλά και δεν περπατάει. Το μόνο που βελτιώθηκε ήταν το βάρος του, και αυτό μετά την κινητοποίηση της Εισαγγελίας Ανηλίκων», ανέφερε.
Η 40χρονη κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, κατ’ εξακολούθηση, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Η συγκλονιστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα το βρέφος που τότε ήταν μόλις έξι μηνών, αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και των γιατρών που ανέλαβαν το παιδί και διαπίστωσαν τη συστηματική του κακοποίηση. Έτσι, η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε να ερευνάται το 2019, πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η άγρια κακοποίηση του βρέφους από την ίδια του τη μητέρα ξεκίνησε μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του, όταν μεταφέρθηκε στην οικία του και έπρεπε να του χορηγείται οξυγόνο. Το προσωπικό του νοσοκομείου, που επισκεπτόταν το σπίτι προκειμένου να ελέγχει αν τηρούνταν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στη μητέρα, διαπίστωσε ότι το βρέφος υποσιτιζόταν, και έτσι οι έλεγχοι έγιναν πιο εντατικοί.
Το χρονικό της κακοποίησηςΣτις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019 το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο δεξί του πόδι, γεγονός που κινητοποίησε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες, όχι μόνο για τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και για την κακοποίησή του.
Μόλις δύο μήνες αργότερα, το βρέφος μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς έφερε σπασμένα πλευρά και από τις δύο πλευρές, κακώσεις, παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια και είχε σπασμούς. Τότε, η μητέρα, η οποία ήταν η μόνη που είχε τη φροντίδα του βρέφους εκείνη την ημέρα, όταν ρωτήθηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με το τι συνέβη, ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την κατάσταση στην οποία περιήλθε το παιδί της, ούτε τις βαριές κακώσεις που έφερε από τα χτυπήματα.
Μετά και από αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το παιδί δεν έπαιρνε φυσιολογικό βάρος, με διάταξη της Εισαγγελίας Ανηλίκων η επιμέλεια του βρέφους ανατέθηκε στη γιαγιά του παιδιού. Ωστόσο, η κατηγορούμενη εξακολουθούσε να το επισκέπτεται και να περνάει ώρες μαζί του.
Τον Φεβρουάριο του 2020, το βρέφος μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο από τη γιαγιά του, αυτή τη φορά από χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι από τη μητέρα του. Σύμφωνα με τα ιατρικά έγγραφα, το βρέφος παρουσίαζε, μεταξύ άλλων, σπασμούς, και από την τομογραφία διαπιστώθηκε αιμάτωμα στο κεφάλι, για την αντιμετώπιση του οποίου κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.
Από τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη το παιδί από τη μητέρα του, και κυρίως από τα χτυπήματα που δεχόταν στο κεφάλι, έξι χρόνια μετά αντιμετωπίζει μόνιμες αναπηρίες, όπως επεσήμανε η εισαγγελέας της έδρας. Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, το παιδί δεν μιλάει λόγω μόνιμης εγκεφαλικής βλάβης, δεν έχει πλήρη κινητικότητα στην αριστερή πλευρά και δεν περπατάει πλήρως. Επίσης, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την όρασή του.
Η ίδια η κατηγορούμενη, στην απολογία της, αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το βρέφος της και παραδέχθηκε μόνο το περιστατικό με το κάταγμα στο πόδι, το οποίο υποστήριξε ότι συνέβη όταν το ταρακούνησε για να φάει και όχι από πρόθεση να του προκαλέσει σωματική βλάβη.
Κόλαφος η εισαγγελέαςΚατά τη διάρκεια της αγόρευσής της, η εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε «δολοφονικές επιθέσεις» την κακοποίηση της κατηγορούμενης προς το τέκνο της, τονίζοντας ότι ούτε σήμερα έδειξε την παραμικρή ευαισθησία για την κατάσταση της υγείας του, παρά μόνο για την ποινική της αντιμετώπιση.
«Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες. Το παιδί δεν μιλάει λόγω εγκεφαλικής βλάβης, δεν έχει πλήρη κινητικότητα και δεν περπατάει. Κάνει φυσικοθεραπείες, αλλά δεν έχει αποκατασταθεί η κίνηση του. Δεν μιλάει, δεν βλέπει καλά και δεν περπατάει. Το μόνο που βελτιώθηκε ήταν το βάρος του, και αυτό μετά την κινητοποίηση της Εισαγγελίας Ανηλίκων», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο, η εισαγγελική λειτουργός αναρωτήθηκε αν «αυτό το παιδί, που γεννήθηκε πρόωρα, ήταν τόσο βάρος», ενώ επεσήμανε ότι η ελλιπής του ανάπτυξη και η μόνιμη αναπηρία οφείλονται στη συστηματική του κακοποίηση και στα επανειλημμένα χτυπήματα της μητέρας στο κεφάλι του.
«Οι δολοφονικές επιθέσεις στο παιδί σταμάτησαν όταν πλέον άρχισε να δημιουργείται ποινική δικογραφία και θα είχε δυσμενή πρόγνωση για την κατηγορούμενη. Ήταν υπόδικη, γι’ αυτό συμπεριφέρθηκε καλά. Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί στην απολογία της αντιθέτως, περισσότερο την ενδιαφέρει το βάρος και τα έξοδα, παρά το ίδιο το παιδί και τι του έχει προκαλέσει», σημείωσε, προτείνοντας την καταδίκη της.
«Οι δολοφονικές επιθέσεις στο παιδί σταμάτησαν όταν πλέον άρχισε να δημιουργείται ποινική δικογραφία και θα είχε δυσμενή πρόγνωση για την κατηγορούμενη. Ήταν υπόδικη, γι’ αυτό συμπεριφέρθηκε καλά. Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί στην απολογία της αντιθέτως, περισσότερο την ενδιαφέρει το βάρος και τα έξοδα, παρά το ίδιο το παιδί και τι του έχει προκαλέσει», σημείωσε, προτείνοντας την καταδίκη της.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο 25χρονος στη Δυτική Αχαΐα χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Σοκ στη Βραζιλία: Κατέρρευσε σε προπόνηση ο Όσκαρ και σταματάει το ποδόσφαιρο - Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι
Ο 25χρονος στη Δυτική Αχαΐα χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Σοκ στη Βραζιλία: Κατέρρευσε σε προπόνηση ο Όσκαρ και σταματάει το ποδόσφαιρο - Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα