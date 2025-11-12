Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg

Σε νομικές ενέργειες για πρώτη φορά στην ιστορία του προχώρησε ο εκδοτικός οίκοςπροκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων με αποσπάσματα του βιβλίου τουπου σύμφωνα με τις εκδόσεις «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων». Ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της εφημερίδας Documento, με την εφημερίδα να απαντά ότι η νομική κίνηση έγινε για να μην κριθεί το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως, θέση στο ζήτημα πήρε ήδη ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο facebook αναφέρει «Αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε…..ΟΥΑΙ…..».Ο εκδοτικός οίκος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι μόνο ο δημιουργός και ο εκδότης μπορούν να αποφασίσουν πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, όπως και η αναπαραγωγή του, υπενθυμίζοντας τον νόμο για την προστασία της«Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας», καταλήγει η ανακοίνωση.Σε επικοινωνία, πάντως, τουμε τον εκδοτικό οίκο, από πλευράς τους υπογραμμίζεται πως μόνο εκείνοι και ο συγγραφέας είχαν πρόσβαση στο κείμενο του βιβλίου και ως εκ τούτου για τον εκδοτικό οίκο οι δημοσιεύσεις συνιστούν προϊόν υποκλοπής.Λίγο νωρίτερα, η εφημερίδα Documento ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν εις βάρος της ασφαλιστικά μέτρα, για δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου. Όπως λέει το Μέσο, τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν «για να μην κρίνει το βιβλίο» . Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα, αναφέρει «Το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του , ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες» , ενώ σε άρθρο του, ο εκδότηςκαταλήγει: Να σημειώσω για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζύγιζε το πολιτικό συμφέρον για να μη συγκρουστεί στην υπόθεση της Novartis, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό που έπαιζε εκ του ασφαλούς και για πάρτη του, αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως (πάλι καλά) μας συμπονά όσους κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκη και άλλο παραμ-Ιθάκι..Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.Τα δημοσιεύματα του Documento σε σχέση με το υπό κυκλοφορία βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, προκαλούν ήδη την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο facebook αναφέρει ότι αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε , ουαί.... Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα …. και βεβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».Δείτε την ανάρτηση: