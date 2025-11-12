Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή

Οι διάσημοι που στρατολογήθηκαν

Η αποκάλυψη της φρίκης και η κατάρρευση

Η ιστορία μέσα από το «The Vow»

Ένα φαινόμενο με βαθύτερες ρίζες

Οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να υπακούουν στιςτου Ρανιέρι, να ακολουθούν αυστηρές δίαιτες και να υπομένουν πράξεις «πειθαρχίας».Κάποιες από αυτέςστα πόδια ή την κοιλιά με τα αρχικά του ιδρυτή.«Ήταν σαν μια τελετή πίστης. Μόνο αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν μια πράξη υποδούλωσης», έχει περιγράψει η πρώην πιστή Σάρα Έντμοντσον, η οποία αποκάλυψε πρώτη την υπόθεση το 2017 στουςΗ NXIVM προσέλκυσε στελέχη επιχειρήσεων, αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων, καλλιτέχνες και ανθρώπους των media.Μεταξύ αυτών, οι κληρονόμοι της αυτοκρατορίας Seagram,, χρηματοδότες του, καθώς και η ίδια η, που είχε αναλάβει τη στρατολόγηση νέων γυναικών μέσω του κύρους και τηςτης.Πολλοί από τους συμμετέχοντες μιλούσαν για «» και για μια μέθοδο που θα άλλαζε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, όμως, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα, με ψυχολογικές τεχνικές που στόχευαν στην αποδόμηση της βούλησης και της προσωπικότητας.Το 2017, πρώην μέλη της οργάνωσης άρχισαν να δημοσιοποιούν τιςτους, φέρνοντας στην επιφάνεια το πραγματικό πρόσωπο της NXIVM. Το 2018, ο Ρανιέρι συνελήφθη στο Μεξικό και εκδόθηκε στις, ενώ κατηγορήθηκε για σωματεμπορία, εκβιασμό, απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.Το 2019 κρίθηκε ένοχος για επτάκαι καταδικάστηκε σε, ποινή που θεωρείται συμβολική για την έκταση των εγκλημάτων.Η Άλισον Μακ παραδέχθηκε την ενοχή της για, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση και αποφυλακίστηκε το, εκφράζοντας δημόσια μετάνοια για τον ρόλο της.Το ντοκιμαντέρ τουκατέγραψε εκ των έσω την πορεία της οργάνωσης, από τα πρώτα σεμινάρια μέχρι τη διάλυση.Οι δημιουργοί του, Jehane Noujaim και Karim Amer, συμμετείχαν παλαιότερα σε προγράμματα της NXIVM και προσφέρουν μια μοναδική ματιά στο πώς οι τεχνικές «προσωπικής ανάπτυξης» μετατράπηκαν σε μέθοδο ελέγχου και υποταγής.«Δεν πρόκειται για μια απλή αίρεση. Είναι μια ιστορία για το πώς καταχράται κανείς την εξουσία και τη γοητεία του “να βοηθήσεις άλλους”», δήλωσε η Noujaim.Το ντοκιμαντέρ αποκάλυψε ηχητικά καιαπό τα μαθήματα και τις ιδιωτικές συναντήσεις του Ρανιέρι, φωτίζοντας το εύρος της χειραγώγησης.Η υπόθεση της NXIVM έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για τη, αλλά και για την ψυχολογία πίσω από την πλάνη.Τα μέλη της δεν ήταν άνθρωποι– πολλοί είχαν υψηλή μόρφωση,. Αυτό, όπως σημειώνουν ειδικοί, δείχνει πώς ακόμη και επιτυχημένοι άνθρωποι μπορούν να εγκλωβιστούν σεπου πατούν πάνω στην ανάγκη για νόημα, αποδοχή και «βελτίωση».Η NXIVM λειτούργησε ως καθρέφτης μιας εποχής που λατρεύει τη, τη «βελτίωση του εαυτού» και την– μέχρι να αποδειχθεί ότι πίσω από τις λέξεις αυτές μπορεί να κρύβεται μιαπολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε αίρεση του παρελθόντος.