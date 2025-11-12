Ναταλία Δραγούμη: Δεν μπορείς να παρέμβεις στη ζωή των παιδιών σου, αλλά μπορείς να πεις «έκανα λάθος» και να ζητήσεις συγγνώμη

Για τα παιδιά της και την ανατροφή τους μίλησε ητονίζοντας πως δεν μπορεί ένας γονιός να εμπλέκεται στη ζωή τους, όσο μεγαλώνουν. Η ηθοποιός εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη από τα παιδιά του, ενώ τόνισε πως ποτέ δεν είναι αργά.Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» το πρωί της 12ης Νοεμβρίου, η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε αρχικά, στον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, σημειώνοντας πόσο την έχει στηρίξει, όταν η ίδια απουσίαζε λόγω ωραρίων. «Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζει ο ένας τον άλλο. Εγώ ήμουν πιο απούσα λόγω ωραρίων, εκείνος μπορούσε να ελέγχει τη δουλειά του περισσότερο. Τώρα όμως, βλέπεις μπροστά σου δύο υπέροχους ενήλικες, ώριμους, που μπορείς να μιλήσεις μαζί τους για τα δικά σου προβλήματα. Η δουλειά έχει τελειώσει. Λες ένα "μπράβο" στον εαυτό σου», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τα προβλήματα δεν φεύγουν ποτέ, αλλάζουν. Τώρα είναι πιο υπαρξιακά. Δεν μπορείς να παρέμβεις στη ζωή των παιδιών σου, αλλά μπορείς να πεις "έκανα λάθος" και να ζητήσεις συγγνώμη. Και είναι πολύ καλό να το κάνεις αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά».Η ηθοποιός μίλησε και για την πορεία των παιδιών της, αποκαλύπτοντας με τι ασχολούνται. «Η μεγάλη μου είναι 22 κι ο γιος μου 20. Σπουδάζουν και οι δύο στην Αθήνα, ο γιος μου στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αρχιτεκτονική και η κόρη μου στο Καποδιστριακό. Δουλεύουν κιόλας. Είναι μεγάλοι άνθρωποι πια», σημείωσε.Τέλος, εξέφρασε τη νοσταλγία της για τα χρόνια που περνάνε. «Σε όλες τις ηλικίες τα άσχημα φεύγουν και θυμάσαι μόνο τα καλά. Έχω φοβερή νοσταλγία… αν ακούσω τη μουσική από την Πεντάμορφη και το Τέρας ή δω λίγο το Cars, θα μου έρθουν δάκρυα. Νοσταλγείς εκείνα τα χρόνια που τα είχες αγκαλιά», παραδέχτηκε.