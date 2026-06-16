Reuters: Μπλόκο από την Ελλάδα στην άδεια λειτουργίας της Binance στην Ευρώπη

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως φέρεται να κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της ΕΕ, καθώς η αίτηση αδειοδότησης που υπέβαλε στην Ελλάδα οδεύει προς απόρριψη





Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Binance υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συμμορφωθεί με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, γνωστούς ως MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).







Αναμένεται να απορριφθεί στην Ελλάδα, μπλόκο στην ευρωπαϊκή δραστηριότητά της Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές πηγές, η αίτηση της Binance στην Ελλάδα αναμένεται να απορριφθεί, γεγονός που θα στερούσε από την εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά από την 1η Ιουλίου.



Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες εποπτείας των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπως το bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο.







Η ενδεχόμενη απόρριψη της ελληνικής αίτησης θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει την απαιτούμενη έγκριση για δραστηριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τους πελάτες της που βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.



Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, η Binance ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για τους χρήστες μας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Κλείσιμο Binance remains committed to its European users and will continue to operate in compliance with applicable law. — Binance (@binance) June 16, 2026

Η εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι εξυπηρετεί περίπου 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, υποστηρίζει ότι εργάζεται εδώ και 18 μήνες με τις αρμόδιες αρχές για την απόκτηση άδειας MiCA.



Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Όπως ανέφερε, η Binance έχει την εντύπωση ότι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της αίτησής της και ότι αυτή θεωρείται συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.



Binance , η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κινδυνεύει να χάσει από τον επόμενο μήνα το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αίτηση αδειοδότησης που υπέβαλε στην Ελλάδα φέρεται να οδεύει προς απόρριψη, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters . Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αφήσει αβέβαιο το μέλλον των πελατών της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiCA.Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Binance υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να συμμορφωθεί με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, γνωστούς ως MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το νέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων πρέπει έως το τέλος Ιουνίου να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια λειτουργίας από μία εθνική εποπτική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άδεια αυτή λειτουργεί ως «διαβατήριο», επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υπηρεσίες και στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης.Ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές πηγές, η αίτηση της Binance στην Ελλάδα αναμένεται να απορριφθεί, γεγονός που θα στερούσε από την εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά από την 1η Ιουλίου.Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες εποπτείας των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπως το bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο.Στο επίκεντρο βρίσκεται η εποπτεία μιας αγοράς πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ζημιές στους επενδυτές εάν δεν λειτουργεί υπό επαρκή έλεγχο.Η ενδεχόμενη απόρριψη της ελληνικής αίτησης θα σήμαινε ότι η Binance δεν θα λάβει την απαιτούμενη έγκριση για δραστηριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τους πελάτες της που βρίσκονται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, η Binance ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις για τους χρήστες μας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Η εταιρεία, η οποία δηλώνει ότι εξυπηρετεί περίπου 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, υποστηρίζει ότι εργάζεται εδώ και 18 μήνες με τις αρμόδιες αρχές για την απόκτηση άδειας MiCA.Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Όπως ανέφερε, η Binance έχει την εντύπωση ότι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της αίτησής της και ότι αυτή θεωρείται συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη περί του αντιθέτου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.



Σημαντικά τα πλεονεκτήματα στην Ελλάδα Τον Φεβρουάριο, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, είχε υποστηρίξει ότι το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας και το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει η χώρα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών κέντρων για τη δημιουργία της ρυθμιστικής έδρας της εταιρείας στην Ευρώπη.



Ο προκάτοχός του και ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, γνωστός ως CZ, είχε λάβει χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.



Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνήθηκε να σχολιάσει την αίτηση της Binance, επικαλούμενη κανόνες εμπιστευτικότητας.



Σύμφωνα με το Reuters, χωρίς την απαιτούμενη άδεια η Binance δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη λειτουργία της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές Ιουλίου.



Ενιαίο πλαίσιο εποπτείας για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη Οι κανόνες MiCA έχουν εισαγάγει ένα ενιαίο πλαίσιο εποπτείας για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθεί πιο φιλική στάση απέναντι στον κλάδο.



Η Binance ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2026, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης ενδέχεται να ωθήσουν μέρος της δραστηριότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μορφή ψηφιακού χρήματος, οι συναλλαγές του οποίου καταγράφονται σε ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό λογιστικό σύστημα γνωστό ως blockchain.

16.06.2026, 20:27