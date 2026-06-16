Η Ιρλανδική αστυνομία ξεκινά νέο γύρο ερευνών για γυναίκες που εξαφανίστηκαν τη δεκαετία του '90
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία Εξαφανίσεις Δολοφονία Έρευνα Δουβλίνο

Η Ιρλανδική αστυνομία ξεκινά νέο γύρο ερευνών για γυναίκες που εξαφανίστηκαν τη δεκαετία του '90

Η 21χρονη Τζο Τζο Ντάλαρντ, εξαφανίστηκε  το 1995 και  η 18χρονη Ντίρντρε Τζέικομπ εξαφανίστηκε το 1998- Oι δύο υποθέσεις μετατράπηκαν σε έρευνες ανθρωποκτονίας

Η Ιρλανδική αστυνομία ξεκινά νέο γύρο ερευνών για γυναίκες που εξαφανίστηκαν τη δεκαετία του '90
Η Gardaí (η ιρλανδική αστυνομία), που ερευνά τις ξεχωριστές υποθέσεις εξαφάνισης και δολοφονίας δύο γυναικών, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας στην κομητεία Γουίκλοου, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Τζο Τζο Ντάλαρντ, 21 ετών, εξαφανίστηκε από την περιοχή Μουν της κομητείας Κιλντέρ στις 9 Νοεμβρίου 1995, μετά από έξοδό της στο Δουβλίνο. Η υπόθεση αναβαθμίστηκε από έρευνα για αγνοούμενο πρόσωπο σε έρευνα ανθρωποκτονίας το 2020.

Η Ντίρντρε Τζέικομπ εξαφανίστηκε στις 28 Ιουλίου 1998, σε ηλικία 18 ετών, ενώ η δική της υπόθεση μετατράπηκε σε έρευνα ανθρωποκτονίας το 2018.



Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές και εγκληματολογικές έρευνες σε ανοιχτή έκταση κοντά στα σύνορα των κομητειών Γουίκλοου και Κιλντέρ στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Τρίτης.

Η Ντίρντρε εθεάθη για τελευταία φορά να διασχίζει τον δρόμο προς την είσοδο του σπιτιού της στο Ρόουζμπερι, στο Νιούμπριτζ της κομητείας Κιλντέρ.

Οι αστυνομικές αρχές, με τη συνδρομή των Ιρλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκλήρωσαν τεχνική έρευνα του εδάφους.

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Η επιχείρηση διεξάγεται από την Ομάδα Αναθεώρησης Σοβαρών Εγκλημάτων και το Εθνικό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Gardaí, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Εκπρόσωπος της Gardaí δήλωσε:

«Η An Garda Síochána ενημερώνει και συνεχίζει να ενημερώνει τις οικογένειες της Τζο Τζο Ντάλαρντ και της Ντίρντρε Τζέικομπ σχετικά με τις έρευνες αυτές και τις έχει πλήρως ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις».

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