Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά στην Οστράβα με άλμα στα 5,82μ, βίντεο
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Στίβος Επί κοντώ Οστράβα

Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά στην Οστράβα με άλμα στα 5,82μ, βίντεο

Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε και τρεις άκυρες στα 6μ

Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά στην Οστράβα με άλμα στα 5,82μ, βίντεο

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεών, αυτή τη φορά στην Οστράβα επικρατώντας στο επί κοντώ με 5,82 μ., σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού. 

Ο αθλητής των Μάρτσιν Τσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ. και, αφού πέρασε και τα 5,82 μ., δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,00 μ., ύψος που δεν κατάφερε να υπερβεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση.



Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπαπτίστ Τιερί με άλμα στα 5,62 μ.

Ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή (19/6), διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Τον πρώτο του αγώνα στη σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (19/6) και ο πρωταθλητής του τριπλούν, Νίκος Ανδρικόπουλος.

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