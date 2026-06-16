Ινδονησία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέσι
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ινδονησία

Ινδονησία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέσι

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Παλού και στο γειτονικό Σίγκι, αλλά δεν υπήρξε απειλή για τσουνάμι

Ινδονησία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέσι
Ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,7 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα την κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος είχε μικρό εστιακό βάθος, εντοπίστηκε νοτιοανατολικά του Παλού, μιας πόλης περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της επαρχίας Κεντρικό Σουλαουέσι.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Παλού και στο γειτονικό Σίγκι, αλλά δεν υπήρξε απειλή για τσουνάμι, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).



Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Σίγκι, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Παλού, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο Αμπντούλ Μαχάρι, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Δεκάδες σπίτια σε Παλού, Σίγκι και Παρίγκι Μουτόνγκ έχουν υποστεί ζημιές, όπως επίσης γέφυρες, διοικητικά κτίρια και ένα ξενοδοχείο, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μια κάτοικος του Παλού περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τη στιγμή του σεισμού: «Ξαφνικά, τρανταχτήκαμε και όλο το σπίτι φάνηκε να τρέμει. Η στέγη έτριζε σαν να επρόκειτο να καταρρεύσει».


Κλείσιμο

«Έτρεξα να πάρω όλα τα παιδιά και να φύγουμε. Παρόλο που ήμασταν αποπροσανατολισμένοι για μια στιγμή, καταφέραμε να βγούμε έξω», συμπλήρωσε η 42χρονη μητέρα.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Το 2018, περίπου 2.200 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών που ακολουθήθηκε από τσουνάμι.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης