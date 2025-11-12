Πέταξαν πέτρες στο σπίτι των Μιλλούση - Πετρούνια: «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»
Πέταξαν πέτρες στο σπίτι των Μιλλούση - Πετρούνια: «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»
Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται, δήλωσε η αθλήτρια σε βίντεο στο TikTok
Ένα περιστατικό που συνέβη στον κήπο του σπιτιού της περιέγραψε η Βασιλική Μιλλούση με βίντεό της στο TikTok, εκφράζοντας την αναστάτωσή της. Σύμφωνα με την αθλήτρια, κάποιοι ανήλικοι πέταξαν πέτρες στον χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια και τον σκύλο της.
«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία της, εξηγώντας πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο, αφού όποιος περνούσε από το σημείο θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί. «Με το που το βλέπω φωνάζω "τι κάνετε;" και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».
Η αθλήτρια συνέχισε, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά των παιδιών: «Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».
«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.
Δείτε το βίντεο
@vasilikimillousi
δεν υπάρχουν υπάρχει απογοήτευση♬ πρωτότυπος ήχος - Vasiliki Millousi
Η αθλήτρια συνέχισε, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά των παιδιών: «Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα