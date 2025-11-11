Γιώργος Λιανός για το Fame Story: Ήμουν ο μοναδικός που δεν ήθελαν αυτοί που έκαναν το casting
Μου το είπαν εκ των υστέρων, αυτός που επέμενε να μπω ήταν ο ψυχολόγος στο καστ, πρόσθεσε
Για τον νέο κύκλο του Survivor μίλησε ο Γιώργος Λιανός και τον διαχωρισμό των παικτών σε Αθηναίους και Επαρχιώτες. Ο ίδιος εξήγησε πως δεν βρίσκει τίποτα το προσβλητικό στον όρο «Επαρχιώτες», παρά τις αντιδράσεις που προέκυψαν, ενώ σημείωσε πως δεν θα ήθελε ακόμα μία σεζόν με «Μαχητές» και «Διάσημους». Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο Fame Story, εξηγώντας πως ήταν ο μόνος που δεν ήθελε η ομάδα που ανέλαβε το κάστινγκ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το 'χουμε» και σχολιάζοντας αρχικά, τις δύο ομάδες, ο παρουσιαστής τόνισε: «Πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που το σκέφτηκαν, αλλά είναι ένας διαχωρισμός καθαρά τοπικιστικός, που κυλάει και λίγο μέσα στο DNA μας. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όταν λες κάποιον επαρχιώτη, αυτό έχει αρνητικό πρόσημο. Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι που αγαπούν να το μισούν στα social media».
Ο Γιώργος Λιανός στη συνέχεια, παραδέχτηκε την προσωπική του σύνδεση με το ριάλιτι: «Προσωπικά το αγαπώ και συνδέομαι συναισθηματικά, κακώς, θα έπρεπε να το δω σαν μια απλή δουλειά», αποκαλύπτοντας ότι στον νέο κύκλο θα συμμετάσχουν γνωστά πρόσωπα, χωρίς να επιστρέψουν παλιοί παίκτες.
Τέλος, μίλησε για τη συμμετοχή του στο Fame Story, από όπου και έγινε γνωστός. «Δεν θυμάμαι την εποχή του Fame Story, μπορεί να μου τα θυμίζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αποφάσισα να πάω, γιατί είχα χωρίσει. Είχα μια τρελοπαρέα που μου έλεγε "πήγαινε", ήμουν κι εγώ απελπισμένος με το κορίτσι και πήγα για την εμπειρία. Ήμουν ο μοναδικός που δεν ήθελαν αυτοί που έκαναν το casting, δεν ταίριαζα στο προφίλ των ριάλιτι. Μου το είπαν εκ των υστέρων. Αυτός που επέμενε να μπω ήταν ο ψυχολόγος στο καστ».
Σχετικά με τις αντιδράσεις για τη λέξη «επαρχιώτης», τόνισε: «Ίσως η λέξη επαρχιώτης να τσιγκλάει, αλλά πώς αλλιώς να το πούμε; Όλα αυτά περί διχασμού είναι ακραία, υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα που μας χωρίζουν. Το "Αστοί – Επαρχιώτες" είναι αστείο. Δεν ήθελα να ξαναγίνει Survivor με Διάσημους και Μαχητές».
