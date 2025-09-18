Γιώργος Λιανός για τον γάμο με την Κωνσταντίνα Καραλέξη: Θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι με λίγους φίλους
Με έχει αφήσει αστεφάνωτο, είπε χιουμοριστικά για τη σύντροφό του
Για το ενδεχόμενο να παντρευτεί τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα Καραλέξη μίλησε ο Γιώργος Λιανός. Ο παρουσιαστής ρωτήθηκε για την αγαπημένη του και εξήγησε ότι θα συμβεί μόνο όταν το θελήσουν οι ίδιοι, χωρίς πίεση.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», ο Γιώργος Λιανός δήλωσε για το ζήτημα του γάμου: «Περιμένω την πρόταση. Με έχει αφήσει αστεφάνωτο. Πάντα κάνω χιούμορ όταν μιλάω για τον γάμο. Θα συμβεί μόνο όταν το θελήσουμε αργότερα. Ένα μεγάλο πάρτι με λίγους φίλους».
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την κόρη του και μίλησε για την αγάπη που τρέφει για το ποδόσφαιρο. «Η Αριάδνη θα γίνει 14. Παίζει και μπάλα, μπορεί να σου κάνει κανένα τάκλιν στην καρωτίδα», είπε χιουμοριστικά. Τέλος, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του. «Είναι δύσκολη η παρουσίαση του Voice. Κάθεσαι 12-13 ώρες όρθιος με τις οικογένειες των παικτών».
