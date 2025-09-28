Γιώργος Λιανός για Γιώργο Καράβα: Κάνει την προσπάθειά του στο Exathlon, μην μπαίνουμε σε λογικές σύγκρισης
Γιώργος Λιανός για Γιώργο Καράβα: Κάνει την προσπάθειά του στο Exathlon, μην μπαίνουμε σε λογικές σύγκρισης
Ο παρουσιαστής υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, ενώ μίλησε επίσης, για το τηλεπαιχνίδι «The Floor»
Σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Γιώργος Λιανός ρωτήθηκε για τον Γιώργο Καράβα και τον ρόλο του στο «Exathlon». Ο παρουσιαστής θέλησε να σταθεί στη δουλειά του συναδέλφου του, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις που γίνονται κατά καιρούς.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται», ο Γιώργος Λιανός εξήγησε ότι ο Γιώργος Καράβας τα πάει μια χαρά και τόνισε ότι οι συγκρίσεις ανάμεσα στον ίδιο και σε εκείνον θα έπρεπε να σταματήσουν. «Μια χαρά κάνει την προσπάθειά του και τα καταφέρνει, μην μπαίνουμε σε λογικές σύγκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.
Δείτε το βίντεο
Για την παραγωγή τoυ Exathlon, o παρουσιαστής πρόσθεσε επιπλέον: «Γίνεται ωραία δουλειά, τα παιδιά εκεί τα έχω μεγαλώσει στα χέρια μου».
Όσο για τα γυρίσματα του «Floor», ο Γιώργος Λιανός σημείωσε: «Ξεκινάμε μες στον Οκτώβρη… Το διαφορετικό που θα δείτε είναι ότι φοράω κοστούμι», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το πιο όμορφο κομμάτι για τον ίδιο ήταν η άμεση επαφή με τον κόσμο: «Το καλύτερο ήταν ότι είχα να κάνω με πολύ κόσμο, 100 συμμετέχοντες με τους οποίους έπρεπε να αλληλεπιδράσω».
