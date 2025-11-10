Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κρις Τζένερ για τον σύντροφό της: Είμαι πραγματικά ευλογημένη που σε έχω στο πλευρό μου
Σε ευχαριστώ που είσαι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου για όλα, έγραψε η 70χρονη τηλεπερσόνα με αφορμή τα 45α γενέθλια του Κόρι Γκαμπλ
Τα 45α γενέθλιά του γιόρτασε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ο σύντροφος της Κρις Τζένερ, Κόρι Γκαμπλ, και εκείνη του έστειλε και δημόσια τις ευχές της με μια ανάρτηση στα social media.
Η 70χρονη τηλεπερσόνα, που πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό πάρτι στην έπαυλη του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ για τα δικά της γενέθλια με θέμα Τζέιμς Μποτν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του αγαπημένου της στη ζωή της και τον ευχαρίστησε για όσα της προσφέρει καθημερινά. Υπογραμμίζοντας τη στήριξη που της δείχνει, έκανε λόγο για τον πιο απίστευτο σύντροφο.
Θέλοντας να ευχηθεί στον Κόρι Γκαμπλ, η Κρις Τζένερ έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Σε ευχαριστώ που είσαι το στήριγμά μου, ο άνθρωπός μου για όλα, και ο πιο απίστευτος σύντροφος. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις κάθε μέρα, για την αγάπη που δίνεις και για το ότι είσαι πάντα εκεί για όλους μας. Είμαι πραγματικά ευλογημένη που σε έχω στο πλευρό μου. Σ’ αγαπώ».
