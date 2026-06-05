Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα από κελιά κρατουμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Φυλακές Αγίου Στεφάνου Ελληνικό FBI

Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα από κελιά κρατουμένων

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στις εγκαταστάσεις μετά τις 2 τα ξημερώματα και προχώρησαν σε ελέγχους σε μεγάλο αριθμό κελιών

Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα από κελιά κρατουμένων
Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων πραγματοποίησαν τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα στελέχη του Ελληνικού FBI, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής έρευνας στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας εισήλθαν στις εγκαταστάσεις μετά τις 2 τα ξημερώματα και προχώρησαν σε ελέγχους σε μεγάλο αριθμό κελιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται για τους κρατούμενους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους του καταστήματος κράτησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν από την επιχείρηση.

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