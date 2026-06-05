Χειροπέδες σε 63χρονο που λειτουργούσε σφραγισμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη
Χειροπέδες σε 63χρονο που λειτουργούσε σφραγισμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη
Ο καταστηματάρχης κατηγορείται επίσης ότι απείλησε δημοτικούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου
Για παραβίαση σφραγίδας Αρχής και απειλή συνελήφθη 63χρονος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είχε προηγουμένως σφραγιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
Όπως έγινε γνωστό, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν δημοτικοί αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε παρά την έκθεση σφράγισης, ενώ ο 63χρονος φέρεται να τους απείλησε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στις αρμόδιες αρχές.
Όπως έγινε γνωστό, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν δημοτικοί αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε παρά την έκθεση σφράγισης, ενώ ο 63χρονος φέρεται να τους απείλησε.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στις αρμόδιες αρχές.
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