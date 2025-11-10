Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του Έμα και οι κόρες τους σε σπάνια εμφάνιση εν μέσω της μάχης του με τη μετωποκροταφική άνοια
Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του Έμα και οι κόρες τους σε σπάνια εμφάνιση εν μέσω της μάχης του με τη μετωποκροταφική άνοια
Η Έμα Χέμινγκ έκανε βόλτα στη Σάντα Μόνικα με τη Μέιμπελ και την Έβελιν, την ώρα που ο 70χρονος σταρ ζει πλέον υπό 24ωρη φροντίδα
Η Έμα Χέμινγκ απαθανατίστηκε την Κυριακή στη Σάντα Μόνικα μαζί με τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Μπρους Γουίλις, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν.
Η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού, πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τις κόρες τους, που έδειχναν χαρούμενες και χαλαρές, καθώς περπατούσαν δίπλα της.
Η εμφάνιση της Χέμινγκ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις συγκινητικές δηλώσεις της στη Vogue Australia, όπου μίλησε ανοιχτά για το πώς οι μικρές τους κόρες διαχειρίζονται την επιδείνωση της υγείας του πατέρα τους. «Νομίζω ότι τα πάνε καλά, όσο γίνεται… αλλά είναι δύσκολο. Πενθούν, τους λείπει ο μπαμπάς τους πολύ. Χάνει σημαντικές στιγμές τους και αυτό είναι σκληρό», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουν ποτέ, αλλά μαθαίνουν κι εγώ μαζί τους».
Δείτε τις φωτογραφίες
Την ίδια ώρα, ο Μπρους Γουίλις έχει μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι, όπου δέχεται 24ωρη φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα. Ο 70χρονος σταρ, που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, εθεάθη πρόσφατα στην Καλιφόρνια, κρατώντας το χέρι του φροντιστή του και χαμογελώντας, αν και φαινόταν ασταθής στο περπάτημα.
Φωτογραφίες: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού, πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με τις κόρες τους, που έδειχναν χαρούμενες και χαλαρές, καθώς περπατούσαν δίπλα της.
Η εμφάνιση της Χέμινγκ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις συγκινητικές δηλώσεις της στη Vogue Australia, όπου μίλησε ανοιχτά για το πώς οι μικρές τους κόρες διαχειρίζονται την επιδείνωση της υγείας του πατέρα τους. «Νομίζω ότι τα πάνε καλά, όσο γίνεται… αλλά είναι δύσκολο. Πενθούν, τους λείπει ο μπαμπάς τους πολύ. Χάνει σημαντικές στιγμές τους και αυτό είναι σκληρό», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσουν ποτέ, αλλά μαθαίνουν κι εγώ μαζί τους».
Δείτε τις φωτογραφίες
Την ίδια ώρα, ο Μπρους Γουίλις έχει μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι, όπου δέχεται 24ωρη φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα. Ο 70χρονος σταρ, που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, εθεάθη πρόσφατα στην Καλιφόρνια, κρατώντας το χέρι του φροντιστή του και χαμογελώντας, αν και φαινόταν ασταθής στο περπάτημα.
Φωτογραφίες: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα