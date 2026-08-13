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«Το τραβούσα και νόμιζα ότι ήταν λαβράκι»: 8χρονος ψάρεψε τεράστιο πιράνχας σε λίμνη στην Πενσυλβάνια, δείτε βίντεο
«Το τραβούσα και νόμιζα ότι ήταν λαβράκι»: 8χρονος ψάρεψε τεράστιο πιράνχας σε λίμνη στην Πενσυλβάνια, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με έναν ειδικό το πιράνχας δεν θα επιβίωνε για πολύ καιρό μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, καθώς αρχικά ζούσε ως κατοικίδιο - Το αγόρι αναγνώρισε το είδος ψαριού από το YouTube
Μία απροσδόκητη ψαριά πραγματοποίησε ένας 8χρονος το πρωί του Σαββάτου (8/8) σε μια λίμνη στην Πενσυλβάνια, όπου είχε πάει με τον πατέρα του για ψάρεμα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το foxnews, ο μικρός Seamus Coffey τραβούσε με δύναμη το καλάμι του, καθώς νόμιζε πως έπιασε ένα μεγάλο λαβράκι, ωστόσο λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι είχε πιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. «Το τραβούσα και νόμιζα ότι ήταν λαβράκι», σημείωσε το αγόρι. Ο πατέρας του, Michael Coffey, του είπε: «πιο σιγά, μικρέ, μπορεί να το χάσεις. Αυτό μοιάζει με κάτι που δεν έχουμε πιάσει ποτέ πριν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό», ενώ ο γιος αναγνώρισε αμέσως το ψάρι, «είναι πιράνχα!». Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε πως το ήξερε, εκείνος απάντησε «επειδή βλέπω YouTube!».
Ο Πάρκερ επεσήμανε ότι η παρουσία ενός τροπικού ψαριού σε μια λίμνη της Πενσυλβανίας υποδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: οι άνθρωποι απελευθερώνουν εξωτικά κατοικίδια όταν δεν μπορούν πλέον να τα φροντίσουν. «Νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν ένα όνειρο: θέλουν να αποκτήσουν ένα εξωτικό ψάρι ή ένα φίδι ή έναν αλιγάτορα, και είναι χαριτωμένο όταν είναι μικρό. Αλλά ίσως δεν μπορούν πλέον να το συντηρήσουν οικονομικά ή να το φιλοξενήσουν, και αποφασίζουν ότι ίσως αυτό είναι πρόβλημα κάποιου άλλου».
Ο Πάρκερ ανέφερε ότι το πιράνχας δεν θα είχε επιβιώσει για πολύ καιρό στα νερά της Πενσυλβανίας, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, και πιθανότατα δεν θα είχε τις ικανότητες επιβίωσης που απαιτούνται στη φύση, αφού ζούσε ως κατοικίδιο. «Είναι μια ευθύνη για όλη τη ζωή για πολλά από αυτά τα είδη, τα οποία ζουν αρκετά μεγάλα χρόνια και η φροντίδα τους είναι δαπανηρή, απαιτούν ειδικό περιβάλλον, ειδική τροφή και πολλή φροντίδα. Και οι άνθρωποι κουράζονται γρήγορα από αυτό και αποφασίζουν ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν για αυτό το ζώο είναι να το πετάξουν στο ποτάμι ή σε μια λίμνη. Αυτό είναι πιθανώς το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για ένα ζώο που ήταν κατοικίδιο».
Ο 8χρονος Seamus ισχυρίζεται ότι δεν φοβήθηκε καθόλου το ψάρι με τα κοφτερά δόντια, ενώ τονίζει πως το αγαπημένο του χόμπι είναι το ψάρεμα. «Έχουμε ζήσει μερικές τρελές εμπειρίες στο ψάρεμα, αλλά αυτή είναι σίγουρα η καλύτερη», πρόσθεσε ο πατέρας του.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το foxnews, ο μικρός Seamus Coffey τραβούσε με δύναμη το καλάμι του, καθώς νόμιζε πως έπιασε ένα μεγάλο λαβράκι, ωστόσο λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι είχε πιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. «Το τραβούσα και νόμιζα ότι ήταν λαβράκι», σημείωσε το αγόρι. Ο πατέρας του, Michael Coffey, του είπε: «πιο σιγά, μικρέ, μπορεί να το χάσεις. Αυτό μοιάζει με κάτι που δεν έχουμε πιάσει ποτέ πριν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό», ενώ ο γιος αναγνώρισε αμέσως το ψάρι, «είναι πιράνχα!». Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε πως το ήξερε, εκείνος απάντησε «επειδή βλέπω YouTube!».
PENNSYLVANIA | 8-year-old boy while fishing reels in a piranha at a lake— Breaking X (@BreakingXAlerts) August 12, 2026
Spokesperson for the Fish and Boat Commission Mike Parker confirmed the identification.
"Our biologists have confirmed that this is some species of piranha " pic.twitter.com/sDUOzVeoHs pic.twitter.com/XhS63Q46uA
«Το πιράνχας δεν θα είχε επιβιώσει μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, ζούσε ως κατοικίδιο»Η Επιτροπή Αλιείας και Σκαφών της Πενσυλβανίας επιβεβαίωσε αργότερα ότι όντως πρόκειται για πιράνχας. «Οι βιολόγοι μας επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για κάποιο είδος πιράνχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μάικ Πάρκερ.
Ο Πάρκερ επεσήμανε ότι η παρουσία ενός τροπικού ψαριού σε μια λίμνη της Πενσυλβανίας υποδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: οι άνθρωποι απελευθερώνουν εξωτικά κατοικίδια όταν δεν μπορούν πλέον να τα φροντίσουν. «Νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν ένα όνειρο: θέλουν να αποκτήσουν ένα εξωτικό ψάρι ή ένα φίδι ή έναν αλιγάτορα, και είναι χαριτωμένο όταν είναι μικρό. Αλλά ίσως δεν μπορούν πλέον να το συντηρήσουν οικονομικά ή να το φιλοξενήσουν, και αποφασίζουν ότι ίσως αυτό είναι πρόβλημα κάποιου άλλου».
Ο Πάρκερ ανέφερε ότι το πιράνχας δεν θα είχε επιβιώσει για πολύ καιρό στα νερά της Πενσυλβανίας, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, και πιθανότατα δεν θα είχε τις ικανότητες επιβίωσης που απαιτούνται στη φύση, αφού ζούσε ως κατοικίδιο. «Είναι μια ευθύνη για όλη τη ζωή για πολλά από αυτά τα είδη, τα οποία ζουν αρκετά μεγάλα χρόνια και η φροντίδα τους είναι δαπανηρή, απαιτούν ειδικό περιβάλλον, ειδική τροφή και πολλή φροντίδα. Και οι άνθρωποι κουράζονται γρήγορα από αυτό και αποφασίζουν ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν για αυτό το ζώο είναι να το πετάξουν στο ποτάμι ή σε μια λίμνη. Αυτό είναι πιθανώς το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για ένα ζώο που ήταν κατοικίδιο».
«Το ξεφορτωθήκαμε με με ανθρώπινο τρόπο»Αν και αρχικά σκέφτηκε να το αφήσει πίσω στο νερό, ο πατέρας δήλωσε ότι ξεφορτώθηκε το ψάρι με τον σωστό τρόπο. «Τελικά το ξεφορτωθήκαμε με με ανθρώπινο τρόπο». Σύμφωνα με τον Parker αυτή ήταν η σωστή απόφαση, επισημαίνοντας ότι το ψάρι αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό και θα μπορούσε να διαταράξει το οικοσύστημα. Πρόσθεσε ότι η απελευθέρωση εξωτικών ειδών στα νερά της Πενσυλβανίας είναι παράνομη. «Ακόμα κι αν ο νόμος επιτρέπει την κατοχή εξωτικού κατοικίδιου, είτε πρόκειται για ψάρι είτε για ερπετό, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή αυτού του είδους στη φύση της Πενσυλβανίας. Αυτό, λοιπόν, είναι παράνομο. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ή να ασκηθεί δίωξη», είπε ο Πάρκερ.
Ο 8χρονος Seamus ισχυρίζεται ότι δεν φοβήθηκε καθόλου το ψάρι με τα κοφτερά δόντια, ενώ τονίζει πως το αγαπημένο του χόμπι είναι το ψάρεμα. «Έχουμε ζήσει μερικές τρελές εμπειρίες στο ψάρεμα, αλλά αυτή είναι σίγουρα η καλύτερη», πρόσθεσε ο πατέρας του.
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