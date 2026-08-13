Δάκρυσε η Ντουντουνάκη μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ πεταλούδα: Έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή γι' αυτό τον χρόνο, βίντεο
Δάκρυσε η Ντουντουνάκη μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ πεταλούδα: Έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή γι' αυτό τον χρόνο, βίντεο
Η Άννα Ντουντουνάκη κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ πεταλούδα και... έπεσε κάτω από τα 57''
Το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έψαχνε εδώ και πέντε χρόνια, η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε απόψε, στον ημιτελικό των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού.
Η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα εκπληκτικό 56.99 στη δεύτερη σειρά, τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο «σπάζοντας» το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 57.25 και το είχε πετύχει στις 25 Ιουλίου 2021, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Αφού... έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τα 57'' δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στην ΕΡΤ:
«Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στην σκυταλοδρομία το απόγευμα ότι θα δοκιμάσω να περάσω πιο γρήγορα το 50άρι. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέξω στο δεύτερο μισό. Και είχα πει ότι εάν δεν το δοκιμάσω εκείνη την ημέρα, τότε πότε.
Από την στιγμή που είδα ότι βγήκε προχθές, είχα άλλη σιγουριά για σήμερα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56 το χρονόμετρο και για εμένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κριθούν αύριο και θέλω να μείνω συγκεντρωμένη και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ την δουλειά μου.
Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή γι αυτόν τον χρόνο . Από το 2021 και το Τόκιο είναι ο λόγος που συνέχισα και είμαστε εδώ το 2026 στο Παρίσι για να το διορθώσω. Δύο χρόνια πριν τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ήθελα και είπα ότι θα συνεχίσω γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και χαίρομαι που σήμερα δικαιώθηκα γι αυτό στο οποίο δουλεύω όλο αυτό το διάστημα».
Η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα εκπληκτικό 56.99 στη δεύτερη σειρά, τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο «σπάζοντας» το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 57.25 και το είχε πετύχει στις 25 Ιουλίου 2021, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Αφού... έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τα 57'' δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στην ΕΡΤ:
«Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στην σκυταλοδρομία το απόγευμα ότι θα δοκιμάσω να περάσω πιο γρήγορα το 50άρι. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέξω στο δεύτερο μισό. Και είχα πει ότι εάν δεν το δοκιμάσω εκείνη την ημέρα, τότε πότε.
Από την στιγμή που είδα ότι βγήκε προχθές, είχα άλλη σιγουριά για σήμερα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56 το χρονόμετρο και για εμένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κριθούν αύριο και θέλω να μείνω συγκεντρωμένη και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ την δουλειά μου.
Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή γι αυτόν τον χρόνο . Από το 2021 και το Τόκιο είναι ο λόγος που συνέχισα και είμαστε εδώ το 2026 στο Παρίσι για να το διορθώσω. Δύο χρόνια πριν τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα ήθελα και είπα ότι θα συνεχίσω γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και χαίρομαι που σήμερα δικαιώθηκα γι αυτό στο οποίο δουλεύω όλο αυτό το διάστημα».
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