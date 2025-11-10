Σοφία Μουτίδου: Με είπαν αγενή και προκλητική για το σκηνικό με Γκλέτσο, θέλουν να με φάνε ζωντανή
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην on air αντιπαράθεση με τον συνάδελφό της, η οποία είχε ως κατάληξη την αποχώρησή του από την εκπομπή που ήταν καλεσμένος
Στον τρόπο που σχολιάστηκε το πρόσωπό της μετά την on air αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» αναφέρθηκε η Σοφία Μουτίδου, τονίζοντας ότι «δέχτηκε επίθεση από τα μέσα» και πως «ειπώθηκαν τέρατα για το όνομά της».
Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή που συμμετέχει η Σοφία Μουτίδου. Η εξέλιξη της συζήτησης ωστόσο, δεν ήταν η αναμενόμενη, όταν οι τόνοι ανάμεσα στους δύο ανέβηκαν, όσο σχολίαζαν τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι το « θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι». Η Σοφία Μουτίδου τάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης τοποθέτησης, ενώ ο συνάδελφός της διαφώνησε κάθετα. Ως αποκορύφωμα, η ηθοποιός αποκάλεσε τον καλεσμένο της εκπομπής «ψεύτη» και εκείνος έβγαλε το μικρόφωνό του και αποχώρησε από το πλατό.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο κανάλι της στο YouTube, η Σοφία Μουτίδου σχολίασε το συμβάν και αρχικά μίλησε για τα πρόσωπα, που αναφέρθηκαν αρνητικά στη στάση της.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ένα Real View που ξεκίνησε πάρα πολύ… σαν άλογο κούρσας με πάρα πολλά επεισόδια. Το κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο, το οποία είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Το ενημερώνω για να μην περιμένουν τα παιδιά από τις εκπομπές τις πρωινές να ακούσουν τζάμπα και βερεσέ να ακούσουν όλο το βίντεο, δεν θα έχει ψωμί για εσάς. Για εσάς είναι αλλά δεν έχει ψωμί για εσάς, θα καταλάβετε στην πορεία. Δεν θέλω να σταθώ στην πλευρά του κόσμου που συμφώνησε με εμένα και ένιωσαν και αυτοί δυσφορία. Υπάρχει και πολύς κόσμος που ήταν ενάντια σε εμένα και υπέρ του Γκλέτσου. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι τα media, τα κανάλια κλπ. Θέλω να σταθώ για άλλη μια φορά στη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, αυτή τη φορά που ήμουν εγώ στο επίκεντρο το έζησα καλά στο πετσί μου».
Στη συνέχεια, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι πολλές εκπομπές έχουν έντονη διάθεση να την επικρίνουν, «να τη φάνε ζωντανή» όπως είπε: «Αυτό που κατάλαβα εγώ εκ των έσω είναι ότι για άλλη μια φορά, τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις και τα media στρέφονται προς την ανάγνωση εκείνη η οποία τους είναι πιο ωφέλιμη για να κάνουν θεαματικότητα. Για κάποιο λόγο το οποίο δεν είναι η ώρα να αναλύσω σε αυτό το βίντεο, έχω μέλι για τις περιπτώσεις των εκπομπών, αρνητικό μέλι, από το οποίο τραβιούνται για να με τσιμπήσουν. Έχουν μια διάθεση να με φάνε ζωντανή, αυτό όμως είναι δικό τους θέμα, δεν μπορώ να παρέμβω. Ούτε στις εκπομπές ούτε στο πώς χειρίζονται και γιατί μου φέρονται έτσι».
Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι επικρίθηκε για τη συμπεριφορά της, αλλά πολλοί κατά τη γνώμη της δεν στάθηκαν στα λεγόμενα του Απόστολου Γκλέτσου: «Θα σταθώ στο γεγονός ότι ως γυναίκα δέχτηκα μία επίθεση για τη συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής, ότι δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, ότι ήμουν προκλητική. Πουθενά μα πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι παίρνω μια συμπεριφορά, ένα γεγονός και το φωτίζω εκεί που μου κάνει εμένα “τσακ”. Ο κόσμος που θα δει το γεγονός δεν θα κάτσει να ψάξει τι συμβαίνει. Οπότε βλέποντας κάποιον, έναν σχολιασμό, που είναι ήδη αρνητικός για κάποιο άτομο, δεν θα το ξεψαχνίσει. Ειπώθηκαν τέρατα».
Το περιστατικό στον αέρα του «Real View»
Η έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Real View» όταν ο Απόστολος Γκλέτσος, καλεσμένος για να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», διαφώνησε έντονα. Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και ότι, παρότι μπορεί να υπάρξει ερωτική έλξη στον χώρο εργασίας, αυτό δεν καθορίζει το θέατρο. «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι… Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», είπε χαρακτηριστικά.
Η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε, λέγοντας: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε;».
Η ηθοποιός ανταπάντησε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη», με τον συνάδελφό της να αντιδρά λέγοντας: «Αφού λες ότι λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αποχώρησε από το πλατό, κλείνοντας έτσι απότομα τη συζήτηση.
