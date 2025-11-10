Σοφία Μουτίδου: Με είπαν αγενή και προκλητική για το σκηνικό με Γκλέτσο, θέλουν να με φάνε ζωντανή



Στη συνέχεια, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι πολλές εκπομπές έχουν έντονη διάθεση να την επικρίνουν, «να τη φάνε ζωντανή» όπως είπε:

Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι επικρίθηκε για τη συμπεριφορά της, αλλά πολλοί κατά τη γνώμη της δεν στάθηκαν στα λεγόμενα του Απόστολου Γκλέτσου:

Το περιστατικό στον αέρα του «Real View»



Η έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Real View» όταν ο Απόστολος Γκλέτσος, καλεσμένος για να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», διαφώνησε έντονα. Ο ηθοποιός τόνισε ότι οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και ότι, παρότι μπορεί να υπάρξει ερωτική έλξη στον χώρο εργασίας, αυτό δεν καθορίζει το θέατρο. «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι… Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού», είπε χαρακτηριστικά.



Η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε, λέγοντας: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε;».



Η ηθοποιός ανταπάντησε: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη», με τον συνάδελφό της να αντιδρά λέγοντας: «Αφού λες ότι λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αποχώρησε από το πλατό, κλείνοντας έτσι απότομα τη συζήτηση.

