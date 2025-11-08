Ο Απόστολος Γκλέτσος απαντά στη Σοφία Μουτίδου: «Αν δεν υπήρχε η τοξική αρρενωπότητα, δεν θα πήγαινε η ζωή μπροστά»
Ο Απόστολος Γκλέτσος απαντά στη Σοφία Μουτίδου: «Αν δεν υπήρχε η τοξική αρρενωπότητα, δεν θα πήγαινε η ζωή μπροστά»
Ας κάνει κάποιος οκτώ χρόνια δημαρχιλίκι στην Στυλίδα, χωρίς αρρενωπότητα, πρόσθεσε
Την απάντησή του στη Σοφία Μουτίδου έδωσε ο Απόστολος Γκλέτσος, για να κλείσει μια σειρά παρεξηγήσεων και να εξηγήσει με απλά λόγια τι εννοούσε με τις δηλώσεις του στο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής «Real View» πριν λίγα 24ωρα. Ο ηθοποιός έδειξε εμφανή διάθεση να βάλει τέλος σε μια υπόθεση που, όπως τόνισε, έχει τελειώσει γι’ αυτόν, ενώ απάντησε στη Σοφία Μουτίδου που τον κατηγόρησε για τοξική αρρενωπότητα και αναφέρθηκε επίσης, στη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο Απόστολος Γκλέτσος σημείωσε πως βλέποντας το περιστατικό αυτό απ' έξω πλέον, δεν θεωρεί ότι θα αντιδρούσε διαφορετικά. «Αυτό το πράγμα μιλάει από μόνο του… Ό,τι και να πω… Δεν έχω σκεφτεί αν θα αντιδρούσα διαφορετικά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό που είδατε. Να μας έχει καλά ο Θεός. Δεν με έχει στενοχωρήσει αυτή η ιστορία. Υπάρχουν τόσα μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία. Έχω άλλα θέματα που ασχολούμαι και που σκέφτομαι. Έχει τελειώσει αυτό για εμένα, πάμε παρακάτω. Είμαι μεγάλος και μου έχει μείνει λίγη ζωή», είπε αρχικά, επιχειρώντας να απομυθοποιήσει την ένταση γύρω από την υπόθεση.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη φράση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι μεγάλο κρεβάτι». «Αν κάποιος λέει ότι το θέατρο είναι μεγάλο κρεβάτι, με την έννοια ότι βρίσκουμε συντρόφους, γιατί δεν έχουμε χρόνο να συναναστραφούμε με άλλα επαγγέλματα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, αυτό είναι άλλο. Αλλά ότι γίνονται εδώ πέρα σόδομα και γόμορρα… Δεν γίνονται. Δεν ξέρω τι έχουν στο κεφάλι τους αυτοί που το λένε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάνουν κακό στο θέατρο με πολλές έννοιες», επισήμανε.
Ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε την ανησυχία του για τις συνέπειες τέτοιων γενικεύσεων: «Όταν λες αυτό το πράγμα και μετά καλείς τον κόσμο να έρθει στο θέατρο, απογοητεύεις τον κόσμο. Διώχνεις και τα παιδιά που έχουν όνειρα και ταλέντο να ασχοληθούν με το θέατρο. Το θέατρο έχει καλούς και μορφωμένους ανθρώπους με καρδιά μικρού παιδιού».
Ο ηθοποιός απέφυγε την περαιτέρω συζήτηση, επαναλαμβάνοντας πως δεν επιθυμεί να τραβήξει άλλο το θέμα γύρω από το ζήτημα: «Να βγαίνει ο καθένας και να λέει χωρίς αποδείξεις… Άλλο είναι το #MeToo. Βγήκαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, πήγαν σε φυσικό δικαστή και προέκυψε η ενοχή. Αυτό είναι άλλο και ευλογημένο. Αλλά το να βγαίνει ο κάθε πικραμένος και να λέει ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είναι κακό για το θέατρο».
Απαντώντας ειδικά στη Σοφία Μουτίδου, που είχε μιλήσει για «τοξική αρρενωπότητα», ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε ότι η έντονη αντίδραση απέναντι στη σεξουαλική βία είναι για εκείνον αυτονόητη. «Αν δεν υπήρχε η τοξική αρρενωπότητα, δεν θα πήγαινε η ζωή μπροστά. Ας κάνει κάποιος οκτώ χρόνια δημαρχιλίκι στην Στυλίδα, χωρίς αρρενωπότητα. Όταν σου πει μια κοπέλα ότι κάποιος τη βίαζε, αντιδράς και λες στα λόγια ότι θα τον έδερνα. Εγώ θα τον έδερνα. Μπορεί να ήταν πιο δυνατός από εμένα και να με έδερνε», είπε.
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες
Ως έναν άνθρωπο με «ψιλοασταθή κλινική εικόνα» χαρακτήρισε τον Απόστολο Γκλέτσο η Σοφία Μουτίδου το βράδυ της Τετάρτης με αφορμή το επεισόδιο που είχαν μια ημέρα νωρίτερα στον αέρα της εκπομπής «Real View» όταν ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από το πλατό.
«Μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα και ναι και όχι, πολύ θετικός και πολύ θυμωμένος. Άκουσα ματσίλες, άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, άκουσα alpha male, άκουσα χέρια στο τραπέζι, άκουσα μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, βία, με απειλή βίας. Ακόμα και η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης θα λυνόταν με ενδεχόμενη δολοφονία, με ξύλο» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.
Σύμφωνα με την ίδια «εγώ ήμουν ευγενέστατη και δεν του έλεγα "τι λες για το ξύλο". Άκουγα αλλά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμουν. Δεν δεχόμουν το ξύλο ως επίλυση διαφορών, ήταν ήδη κακοποιητική η περιγραφή».
Εκτός από αυτά η Σοφία Μουτίδα καταλόγισε στον Απόστολο Γκλέτσο ότι «προχώρησε σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας λέγοντας ότι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν».
«Κάποια στιγμή αναρωτιέμαι ότι δεν μπορεί να μην συνάντησες κακοποιητικές συμπεριφορές στα χρόνια της πορείας σου, η πολιτική σε έκανε χειρότερο ψεύτη. Και αφού τον είπα ψεύτη ο άνθρωπος δεν σηκώθηκε να φύγει. Ο άνθρωπος έφυγε όταν του είπα ότι νιώθω πως ήσουν τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου κάτι τέτοιο άρα ψεύδεσαι».
Απαντώντας, δε, σε ερωτήσεις που της έγιναν αν γνωρίζει κάτι για τον Απόστολο Γκλέτσο, η Σοφία Μουτίδου απάντησε «δεν ξέρω κάτι, αναρωτιέμαι μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω».
«Ο θυμός ο ανεξελέγκτος, ο τραμπουκισμός και το κακό θέατρο του πετάω το μικροφωνο και φεύγω σημαίνει φόβος. Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό για να προσθέσει «χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έκανα και δεν ανέβασα παλμούς σε μία προσωπική λεκτική επίθεση»
Απευθυνόμενη, επίσης, σε όσους και όσες της έστειλαν μήνυμα ότι είχε δίκιο ο Γκλέτσος, η Σοφία Μουτίδου είπε «το ακούω Αυτό που με τρομάζει δεν είναι το αν είχε δίκιο αλλά το ότι αν αισθανθήκατε αυτό, μπορεί να είστε μυημένοι στην κακοποίηση. Έτσι παρεισφρύει η κακοποίηση από κάποιο πρόσωπο που θεωρούμε οικείο».
