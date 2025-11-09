Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το καλοκαίρι θα βαφτίσει τον γιο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν - «Έχουμε κατασταλάξει στο όνομα»
GALA
Γρηγόρης Μόργκαν Ευρυδίκη Βαλαβάνη Βάφτιση

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το καλοκαίρι θα βαφτίσει τον γιο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν - «Έχουμε κατασταλάξει στο όνομα»

Υπάρχει σκέψη να κάνουμε τη βάφτιση στην Κρήτη, πρόσθεσε η αθλητικογράφος

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το καλοκαίρι θα βαφτίσει τον γιο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν - «Έχουμε κατασταλάξει στο όνομα»
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το καλοκαίρι σχεδιάζει να βαφτίσει τον γιο της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της. Η αθλητικογράφος, που απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Γρηγόρη Μόργκαν, δεν έκρυψε την χαρά και την έκπληξή της, αναγνωρίζοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει τη ζωή της με τρόπο που δεν είχε φανταστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», εξήγησε πως τώρα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι έγινε μητέρα, αφού πριν προσπαθούσε να συνηθίσει την ιδέα. «Σιγά-σιγά αρχίζω και το συνειδητοποιώ… Τώρα καταλαβαίνω ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν περιγράφεται με λόγια. Τρέχω να πάω σπίτι, μου στέλνουν φωτογραφίες και λιώνω. Οι περισσότεροι λένε ότι το παιδί μοιάζει στον μπαμπά του», είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Δείτε το βίντεο

Όσον αφορά τη βάφτιση του μικρού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι σχεδιάζεται να γίνει το καλοκαίρι. «Είναι καλοκαιρινό μωρό, γεννήθηκε μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Θα γίνει σερφάς, δεν υπάρχει! Η βάφτιση θα είναι καλοκαιρινή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θέλουμε να γίνει σύντομα και υπάρχει σκέψη να την κάνουμε στην Κρήτη», δήλωσε.

Ενώ η δημοσιογράφος κράτησε το όνομα του γιου της μυστικό, άφησε να εννοηθεί ότι εκείνη και ο σύντροφός της έχουν ήδη καταλήξει σε μια επιλογή: «Για το όνομα δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε κατασταλάξει».

