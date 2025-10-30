Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Όταν τον γνώρισα, κατάλαβα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: Όταν τον γνώρισα, κατάλαβα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου
Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια, είπε η αθλητικογράφος για τον σύζυγό της και πατέρα του γιου της
Την εντύπωση που είχε σχηματίσει για τον σύζυγό της και πατέρα του γιου της μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος εξομολογήθηκε ότι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας της με τον Γρηγόρη Μόργκαν κατάλαβε ότι μαζί του θα δημιουργήσει οικογένεια και θα αποκτήσει παιδιά.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τη σχέση της με τον άντρα της στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, και παρουσίασε τα στοιχεία που ξεχωρίζει σε εκείνον. «Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δνε ξέρω τι θα είχα κάνει», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη
Όσον αφορά στο όνομα που θα επιλέξουν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξήγησε ότι θα προτιμήσουν κάποιο που να ταιριάζει με το επίθετο του συζύγου της που είναι Ελληνοαμερικανός. «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν και να προφέρεται καλά στα αγγλικά», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη γέννηση του γιου της, την οποία περιέγραψε ως την πιο έντονη στιγμή που έχει βιώσει στη ζωή της. «Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο. Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ», περιέγραψε.
