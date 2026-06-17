Κιλιάν Εμπαπέ: Ξεπέρασε Πελέ, Μέσι στη λίστα των σκόρερ του Μουντιάλ και πάει για το ρεκόρ του Κλόζε
Κιλιάν Εμπαπέ: Ξεπέρασε Πελέ, Μέσι στη λίστα των σκόρερ του Μουντιάλ και πάει για το ρεκόρ του Κλόζε
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 14 γκολ σε Μουντιάλ και είναι θέμα χρόνου να καταρρίψει το ρεκόρ των 16 του Μίροσλαβ Κλόζε
Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ έφτασε τα 58 με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.
Ταυτόχρονα ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ σε Μουντιάλ και έτσι άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι (13) και τον Πελέ (12). Πίσω του άφησε και τον Ζιστ Φοντέν (13).
Τα ίδια γκολ (14) με τον Γάλλο έχει ο Γερμανός Γκερντ Μίλερ, ο Ρονάλντο το Φαινόμενο έχει 15 και στην κορυφή είναι ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ!
Πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 γκολ και θα το κάνει στα 27 του χρόνια! Στο ίδιο τουρνουά μπορεί να το καταφέρει και ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος όμως είναι 38 και συμμετέχει σε 6ο Μουντιάλ.
Ταυτόχρονα ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ σε Μουντιάλ και έτσι άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι (13) και τον Πελέ (12). Πίσω του άφησε και τον Ζιστ Φοντέν (13).
Τα ίδια γκολ (14) με τον Γάλλο έχει ο Γερμανός Γκερντ Μίλερ, ο Ρονάλντο το Φαινόμενο έχει 15 και στην κορυφή είναι ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ!
Πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 γκολ και θα το κάνει στα 27 του χρόνια! Στο ίδιο τουρνουά μπορεί να το καταφέρει και ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος όμως είναι 38 και συμμετέχει σε 6ο Μουντιάλ.
🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 A DÉSORMAIS PLUS DE BUTS QUE PELÉ 🇧🇷 EN COUPE DU MONDE !!! 🌍😱— Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2026
14 BUTS pour le capitaine des Bleus.
Le Roi Pelé 🇧🇷 en avait mis 12. pic.twitter.com/IUfjlG2xZ8
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